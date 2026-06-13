Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor

13.06.2026 21:56
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CHP'de geçen hafta patlak veren grup toplantısı krizinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir "pazartesi hamlesi" geliyor. Ankara kulislerindeki son durumu aktaran Dr. Ali Haydar Fırat, Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü yeni grup başkanvekillerini atayacağını ve partinin kalbi konumundaki İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarını değiştireceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) geçtiğimiz hafta yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından gözler bu haftaya çevrildi. Ankara kulislerindeki son hareketliliği aktaran İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü yeni grup başkanvekillerini atayacağını ve üç büyükşehrin il başkanlıklarında değişime gidileceğini açıkladı.

TV100 ekranlarında Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeleri paylaşan Fırat, partideki yeni yönetimsel adımları ve idari süreçleri değerlendirdi.

"YENİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ PAZARTESİ ATANIYOR"

Parti içindeki grup başkanvekilliği krizine yönelik pazartesi günü kritik bir hamle geleceğini belirten Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yüksek olasılıkla grup başkanvekillerine ilişkin bir atama yapılacak. Burada temel mesele, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un bir irade ortaya koyması gerekiyor. Grup başkanvekillerinin nasıl seçileceğine ilişkin, genel başkanın izni olmadan ve bir sorumluluk duygusu taşımadan yapılan seçimin hem hukuki olarak hem de meşruiyet açısından kabul edilebilirliği yok. İsimler henüz belli değil. Kılıçdaroğlu’nun önünde mutlaka birileri öne çıkacaktır."

MECLİS'TE "ODA BOŞALTMA" GERGİNLİĞİ YAŞANIYOR

Görevden düşürülen bazı grup başkanvekillerinin Meclis'teki odalarını boşaltmamakta direndiğini ifade eden Fırat, genel merkez ile Meclis Başkanlığı arasında resmi yazışmaların sürdüğünü kaydetti. Süreci değerlendiren Fırat, "Düşürülen grup başkanvekilleri var ve odaları boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Her kararı bir çatışma atmosferine dönüştürmek istiyorlar. 'Gideceğiz' diyorlar ama her kararı çatışma ortamına çevirip burada nasıl büyük bir parça koparabiliriz bunun çabasını veriyorlar. Kılıçdaroğlu’nun tavrı ise son derece net: 'Ben kendi partililerimi asla karşı karşıya getirmem' diyor ve partide barış atmosferinin hakim kılınması için çaba gösteriyor" dedi.

"ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR" İDDİASI

Krizin sadece TBMM grubuyla sınırlı kalmayacağını, örgütlerde de köklü bir değişimin kapıda olduğunu vurgulayan Ali Haydar Fırat, özellikle üç büyük ilin hedefte olduğunu belirtti. Fırat, "Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde de özellikle üç büyükşehir için bunu söyleyebilirim: Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıkları değişebilir. Büyük olasılıkla böyle bir süreç yaşanacaktır" diyerek partideki büyük değişimin sinyalini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Siyaset, Gündem, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika CHP Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor - Son Dakika

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