Dünya Kupası\'nda geceye damga vuran golü ABD\'nin yıldızı attı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, etkili performans sergilediği mücadelede rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

REYNA'DAN ŞAHANE GOL

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. 90+8. dakikada sahneye çıkan Giovanni Reyna, attığı şık golle maçın skorunu belirledi. ABD'li futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, tribünleri ayağa kaldırırken futbolseverlerden de büyük alkış aldı.

İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Reyna'nın golü kısa sürede karşılaşmanın önüne geçti. ABD'li yıldızın klas vuruşu, Dünya Kupası'nın ilk haftasında öne çıkan goller arasındaki yerini aldı. Futbolseverler, genç oyuncunun golünü turnuvanın en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdi.

GÖZLER D GRUBU'NDA

Bu sonuçla ABD, D Grubu'na üç puanla başlarken, Paraguay ilk maçından puansız ayrıldı. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta alınan sonuçlar, ilerleyen maçlar öncesinde heyecanı artırdı.

Giovanni Reyna'nın ortaya koyduğu performans ve attığı gol, A Milli Takım taraftarlarının da dikkatini çekti. Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden ABD'nin yıldız futbolcusu, Paraguay karşısındaki etkili oyunuyla öne çıktı. Özellikle uzatma dakikalarında kaydettiği klas golün ardından birçok futbolsever, Reyna'nın turnuvanın dikkat edilmesi gereken isimlerinden biri olduğunu belirtti.

"BU ADAMA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Karşılaşmayı değerlendiren taraftarlar, "Bu adama dikkat etmek lazım", "ABD'nin en büyük kozlarından biri", "Türkiye maçında kilit isim olabilir" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o golden kareler;