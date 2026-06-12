Polonya'da 50 Fetüs Kalıntısı Bulundu - Son Dakika
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Polonya'da 50 Fetüs Kalıntısı Bulundu

12.06.2026 18:59
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Lutoryz köyünde bir patolog gözaltına alındı; fetüsleri Covid-19 döneminde hastaneden aldığı iddia ediliyor.

Polonya'nın Lutoryz köyündeki bir arsada yaklaşık 50 fetüse ait kalıntı toprağa gömülü halde bulunurken, arsanın eski sahibi 57 yaşındaki bir patolog gözaltına alındı. Polonya basınında yer alan haberlere göre şüpheli, ifadesinde fetüsleri Covid-19 salgını sırasında hastaneden aldığını ve üzerlerinde tıbbi araştırmalar yürüttüğünü öne sürdü.

Polonya'nın Rzeszow kenti yakınlarındaki Lutoryz köyünde, geçmişte bir patoloğa ait olan arsada yaklaşık 50 fetüse kalıntılar toprağa gömülü halde bulundu. Olay, arsanın yeni sahiplerinin bölgede konut inşaatı çalışmalarını başlatmasının ardından ortaya çıktı. Basında yer alan iddialara göre kalıntılar, arazide yürütülen yeni konut projesinde çalışan bir iş makinesi operatörü tarafından fark edildi. Keşfin ardından çalışmalar derhal durdurulurken, durum yetkili kurumlara bildirildi.

Şüpheli doktor gözaltına alındı

Yetkililerin olay yerinde yürüttüğü ilk incelemelerin ardından arsanın eski sahibi 57 yaşındaki patolog Magdalena H. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık kaynaklarına göre soruşturmacılar, 10 Haziran'da alınan ihbarın ardından şüpheliyi bugün Zamosc kentinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına aldı.

"Şüpheli fetüsleri Covid-19 döneminde topladı, üzerinde araştırma yaptı"

Polonya basınında yer alan haberlere göre şüpheli, ifadesinde ölü fetüsleri Covid-19 salgını döneminde bir hastaneden aldığını ve üzerlerinde tıbbi araştırmalar yaptığını söyledi. İddialara göre çalışmalarını tamamlayan Magdalena H., daha sonra fetüsleri torbalara koyarak arazisine gömdü.

Kaynaklar, geçmişte söz konusu arazide kullanılmayan bir ev bulunduğunu belirtirken, şüpheli doktorun Rzeszow'daki bir hastanede görev yaptığı ve işe Zamosc'tan gidip geldiğini aktardı.

Yetkililer, ele geçirilen kalıntılar üzerinde karşılaştırmalı DNA analizleri yapılacağını bildirdi. Çalışmalarda ayrıca parafin blokları, mikroskop lamları ve çeşitli materyallerin de bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmacılar ayrıca, olayda birden fazla kişinin rol oynamış olabileceğinden veya farklı bölgelerin de kullanılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Bu kapsamda birçok ekip, söz konusu arazideki kazı çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaklaşık 5 dönümlük alanın incelenmesi gerektiğini belirterek çalışmaların gelecek haftaya kadar devam edebileceğini bildirdi.

Savcılık, olaya ilişkin "cesede saygısızlık" ve "tehlikeli atıkların depolanması veya bertaraf edilmesi için belirlenmemiş bir alana bırakılması" suçlarından soruşturma yürütüyor. Polonya yasalarına göre söz konusu suçlar için sırasıyla 2 yıl ve 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Koronavirüs, 3. Sayfa, Politika, Polonya, Dünya, Suç, Son Dakika

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