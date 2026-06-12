Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlüklere Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlüklere Operasyon

Ege Üniversitesi\'nde Usulsüzlüklere Operasyon
12.06.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyar lira zarara yol açan şebekeye yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi'nde kamuyu 3,1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında üniversitenin eski başhekimi ve eski genel sekreteri ile çok sayıda şirket yöneticisi bulunuyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlük iddiaları üzerine 9 Haziran günü geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara ve Sayıştay raporlarına göre, 2019 yılı sonrasında kurum yöneticilerinin üniversite içerisinde organize bir yapı oluşturdukları tespit edildi. Soruşturma detaylarında; Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde sadece verilen talimatları şartsız yerine getirecek personelin görevlendirildiği, üniversiteyle iş yapan ve idareye yakın olan şirket yöneticilerinin ise adeta kurum yöneticisi gibi hareket ederek yetki kullandığı ortaya çıkarıldı. Kurum yöneticileri tarafından verilen usulsüz talimatları reddeden kamu görevlilerinin sistematik olarak birimden uzaklaştırıldığı belirlenirken, gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında gerçek bir piyasa araştırması ve yaklaşık maliyet tespiti yapılmadan işlerin sürekli aynı firmalara verildiği anlaşıldı. Organize şekilde yürütülen bu usulsüz işlemler sonucunda toplamda 3 milyar 100 milyon lira kamu zararı tespit edildi.

Eski başhekim dahil 27 tutuklama

Operasyon kapsamında eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 47 şüpheliden, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından 7'si serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Hakim karşısına çıkan, aralarında üniversitenin eski üst düzey yöneticileri ve firma sahiplerinin bulunduğu 27 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Hastane eski Başhekimi D.B., Üniversite Hastanesi eski Başmüdürü Ö.Ö., eski Genel Sekreter M.A., Satın Alma Müdürlüğü eski Mali Hizmetler Müdürü H.Z. ile İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde görevli Defterdarlık Uzmanı S.Ö. yer aldı. Ayrıca hastane bünyesinde görevli memur, tekniker ve işçilerden oluşan T.B., O.Ö., R.D. ve M.E.U. ile milyarlarca liralık ihaleleri alan çeşitli tıbbi cihaz, inşaat, bilişim ve temizlik şirketlerinin sahipleri/yöneticileri konumundaki Ş.Ç., A.G., A.K., B.E., E.K., M.C., M.K., M.C., G.Ş., E.Ç.S., N.G., Ö.F.B., S.Ö., T.K., Y.B.A., Y.Y., Y.Ç.U. ve M.A. tutuklanan diğer isimler oldu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 13 şüphelinin ise üniversite personelleri ve firma yetkililerinden oluşan B.K., R.H., F.A., M.Ç., F.A., M.T., D.Ö., S.S., M.S.A., M.K.G., H.T., R.K.Ç. ve S.D. olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık aşamasında ise R.C., R.U., K.T., E.Y., A.C., A.Ö. ve E.Ş. serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlüklere Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu
Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 işçi yaralandı Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Kastamonu’da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti Kastamonu'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dödü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dödü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 22:46:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlüklere Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.