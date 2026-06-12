Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e eleştiri: Düşen şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar - Son Dakika
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e eleştiri: Düşen şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar

Bahçeli\'den Kılıçdaroğlu ve Özel\'e eleştiri: Düşen şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
12.06.2026 07:17
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e eleştiri: Düşen şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylem ve tutumlarını eleştiren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavırları, tutumları ve kullandıkları üslupla kendi sosyolojilerini de kutuplaştırmaktadır. Zaman birleşme vakti olmasına rağmen sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir." ifadelerini kullandı.

"SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALILAR"

CHP'de yaşanan tartışmalara değinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen görev, şapkalarını önlerine koyup samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Ancak bugüne kadar yaşananlar, bir uzlaşı arayışından çok adım adım bölünmenin yaşandığını göstermektedir. Sürekli yeni parti isimleri telaffuz edilmekte ve yeni adresler aranmaktadır." dedi.

"ADIM ADIM BÖLÜNME GERÇEKLEŞİYOR"

CHP'de yaşanan sürecin parti içindeki ayrışmayı derinleştirdiğini savunan Bahçeli, ortaya çıkan tablonun uzlaşıdan uzak olduğunu ifade etti.

Yeni siyasi oluşumlara yönelik iddiaların gündemde tutulduğunu belirten Bahçeli, bunun parti içindeki krizi daha da büyüttüğünü ileri sürdü.

"BU YOL DOĞRU BİR YOL DEĞİL"

Bahçeli, açıklamasında Özgür Özel'in yargı sürecine yaklaşımını da eleştirdi. CHP Genel Başkanı'nın hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele gibi tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendisine menfaat sağlamaya çalışsa da bu yol doğru bir yol değildir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e eleştiri: Düşen şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Faruk Sivaci Faruk Sivaci:
    insanlar abarttığı kadar da mesele yok zaten her siyasi partide iç tartışmalar olur bu normal bir şey 0 0 Yanıtla
  • Tuba Nuhoğlu Tuba Nuhoğlu:
    bu kadar önemli bir konuda bu şekilde davranmak gerçekten çok yanlış bence ben çok şaşırdım daha ciddi bir tutum beklerdim ama maalesef olmamış ve sonra halkın güvenini kaybediyorlar tabi böyle yapınca 0 0 Yanıtla
  • Sibel Tirit Sibel Tirit:
    ya boşver işte chp kendi içinde boğuşuyo biz ne karışalım 0 0 Yanıtla
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