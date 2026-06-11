Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında - Son Dakika
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Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında

Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
11.06.2026 11:23
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Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması Ankara'ya uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in babasının evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Ekipler, Oğuzhan Beker'in Ankara Gölbaşı Tulumtaş'taki ikametgahında arama yaptı. Ancak Beker'in adresinde bulunmadığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker, ikametinde bulunamadı. Babasının evinde olduğu tespit edilen Oğuzhan Beker, bölgeye intikal eden ekipler tarafından gözaltına alındı. 

OĞUZHAN BEKER KİMDİR? 

Oğuzhan Beker, Ankara merkezli iş insanları ve genç girişimciler platformlarında aktif görevler üstlenen bir isim olarak biliniyor. Sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre Oğuzhan Beker, Ankara Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANGİAD) 13, 14 ve 15’inci dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu'nda (İÇGİAF) da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığı belirtiliyor.

OĞUZHAN BEKER'İN MESLEĞİ NE? 

Oğuzhan Beker’in iş dünyasındaki faaliyetleri, Beker Şirketler Grubu bünyesindeki çalışmalarla öne çıkıyor. Grup, akaryakıt ve inşaat sektörleri başta olmak üzere enerji, turizm ve havacılık alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketler grubunun faaliyet alanları arasında enerji yatırımları, petrol ürünleri ticareti, inşaat projeleri, taşımacılık ve turizm hizmetleri yer alıyor. Bu kapsamda Oğuzhan Beker’in de aile şirketlerinin yönetim süreçlerinde görev aldığı değerlendiriliyor.

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Son Dakika Güncel Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında - Son Dakika

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