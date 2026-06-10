Fenerbahçe\'de Kante depremi

Aziz Yıldırım’ın yeniden Fenerbahçe başkanlığına gelmesinin ardından sarı-lacivertli kadrodaki yıldız oyuncuların geleceği gündeme oturdu. Tecrübeli orta saha N’Golo Kante için de ciddi bir gelişme yaşandı.
Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC, Kante transferi için girişimlerini artırdı. Daha önce de Fenerbahçe’ye teklif götüren Fransız kulübü, yıldız oyuncu için yeni bir teklif daha yaptı.
Fenerbahçe yönetimi, Paris FC’nin teklifine şu anda ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt vermiş değil. Aziz Yıldırım’ın mazbata almasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kadro planlaması ve gelen tekliflerin tek tek değerlendirileceği belirtildi.
Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme ise Kante cephesinden geldi. Deneyimli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
35 yaşındaki N’Golo Kante’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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