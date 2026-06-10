Fenerbahçe'de Kante depremi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe\'de Kante depremi
10.06.2026 20:15
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Başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönmesiyle birlikte Fenerbahçe'deki yıldız isimlerin geleceği sorgulanmaya başlandı. Paris FC'nin ısrarcı olduğu N'Golo Kante'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Aziz Yıldırım’ın yeniden Fenerbahçe başkanlığına gelmesinin ardından sarı-lacivertli kadrodaki yıldız oyuncuların geleceği gündeme oturdu. Tecrübeli orta saha N’Golo Kante için de ciddi bir gelişme yaşandı. 

PARIS FC KANTE İÇİN ISRARCI

Fransa Ligi ekiplerinden Paris FC, Kante transferi için girişimlerini artırdı. Daha önce de Fenerbahçe’ye teklif götüren Fransız kulübü, yıldız oyuncu için yeni bir teklif daha yaptı. 

Fenerbahçe'de Kante depremi

YÖNETİMDEN YANIT YOK

Fenerbahçe yönetimi, Paris FC’nin teklifine şu anda ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt vermiş değil. Aziz Yıldırım’ın mazbata almasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kadro planlaması ve gelen tekliflerin tek tek değerlendirileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Kante depremi

KANTE AYRILMAYA SICAK

Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme ise Kante cephesinden geldi. Deneyimli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. 

Fenerbahçe'de Kante depremi

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

35 yaşındaki N’Golo Kante’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 

Aziz Yıldırım, N'Golo Kante, Fenerbahçe, Paris Fc, Futbol, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kante depremi - Son Dakika

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