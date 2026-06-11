İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini... - Son Dakika
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İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

11.06.2026 16:51
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İsrail merkezli Ynet Global, Orta Doğu’da kartların yeniden dağıtıldığı kriz ortamında Türkiye’nin hamlelerini analiz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel felaketi stratejik bir kazanıma dönüştürdüğünü belirten yayın organı, "Erdoğan, İran savaşı sonrası Orta Doğu'da Osmanlı dönemini andıran yeni bir bölgesel düzenin altyapısını kuruyor" itirafında bulundu.

Şubat ayı sonlarında başlayan ABD- İran savaşının üzerinden üç ay geçerken, bölgenin haritası ve ticaret yolları yeniden şekilleniyor. Kimi ülkelerin çöküşün eşiğine geldiği bu yıkıcı süreçte, Türkiye’nin izlediği stratejik planlar uluslararası medyanın odak noktası haline geldi. 

İsrail merkezli saygın haber sitesi Ynet Global, "yeniden şekillenen Orta Doğu'da Türkiye'nin geleceğine" ilişkin çok konuşulacak bir analiz kaleme aldı. Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri çarpıcı başlıklarla masaya yatırıldı.

BÖLGESEL FELAKETİ STRATEJİK KAZANIMA DÖNÜŞTÜRDÜ

İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer altyapısını imha ettiği ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin birçok cephede savaştığı bir dönemde, Türkiye'nin süreci zarar görmeden atlatmakla kalmayıp yeni kazanımlar elde ettiği belirtildi. Analizin en dikkat çeken tespiti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel felaketi büyük bir stratejik kazanıma dönüştürmesi oldu. Bu hamlenin en somut adımı ise salı günü Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni kara yolu ve demiryolu koridoru mutabakatı oldu.

HÜRMÜZ'Ü BYPASS EDEN 5,5 MİLYAR DOLARLIK KORİDOR

Neredeyse tamamen kapalı olan Hürmüz Boğazı'nı bypass etmeyi amaçlayan yeni koridor, Körfez'deki tedarik zincirlerini yeniden işler hale getirecek. Deniz yoluyla 30 günü aşan kargo transit süresini kara yoluyla iki haftanın altına indirecek olan proje, İstanbul'dan başlayarak Esad sonrası Suriye üzerinden Ürdün'e uzanıyor ve Haditha Sınır Kapısı aracılığıyla Suudi Arabistan'ın demiryolu ağına bağlanıyor. 

Nihai hedefi Umman ve Hint Okyanusu olan bu dev projenin tahmini yatırım maliyeti 5,5 milyar dolar olarak hesaplanırken, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Türk demiryolu altyapısına şimdiden 750 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

BIDEN’IN "İSRAİL MERKEZLİ" IMEC PROJESİ TARİH OLDU

Ynet Global, bu hamlenin geçmişte Türkiye'yi devre dışı bırakmak isteyen projelere de büyük bir darbe olduğunu hatırlattı. Eylül 2023'te ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan ve Hindistan limanlarını BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen IMEC projesi, İsrail'i Orta Doğu ticaretinin vazgeçilmez merkezi yapmayı varsayıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin göz ardı edilmesini kabul etmeyerek bu duruma yüksek sesle karşı çıkmıştı. Ekim 2023'teki Hamas saldırılarıyla fiilen sona eren IMEC'in yerine bugün açıklanan Suudi Arabistan-Türkiye koridoru doğrudan en güçlü alternatif olarak öne çıktı.

"RECEP TAYYİP ERDEOĞAN'IN KURDUĞU YAPI..."

Analizde, Türkiye'nin artık sadece haritada yer almadığı, haritanın merkezindeki en önemli aktörlerden biri haline geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu jeopolitik yapı, Kudüs'ten dikkatle izlenmeyi hak ediyor. Çünkü bu yapı, büyük ölçüde İsrail'in savaşla meşgul olduğu bir dönemde inşa edildi."

ESAD SONRASI SURİYE’DE TÜRKİYE ESİNTİSİ

Koridorun operasyonel omurgasını oluşturan Suriye'de Türkiye'nin kendisini Şam'ın vazgeçilmez ekonomik hamisi olarak konumlandırdığı aktarıldı. Türk şirketlerinin Halep'te faal olduğu, Türk bankalarının şube açmaya hazırlandığı ve 2030 yılı için ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğu belirtilen analizde; Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Gaziantep'teki Anadolu Şehir Ekonomileri Zirvesi'nde müjdelediği İslahiye demiryolu geçişine de değinildi. İstanbul'dan kalkacak yük trenlerinin Halep ve Şam'dan geçecek olması, Avrasya kara köprüsünün fiilen Ankara'nın ekonomik etkisi altına girmesi demek.

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: <a class='keyword-sd' href='/osmanli/' title='Osmanlı'>Osmanlı</a> dönemini...

OSMANLI DÖNEMİNİ ANDIRAN YENİ BÖLGESEL DÜZEN

Suudi Arabistan'ın, Kudüs ile olası bir normalleşme sürecine temkinli yaklaşarak tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile tarihi bir lojistik anlaşma yapmaktan yana kullanması, Riyad'ın işlevsel altyapıya yatırım yapmayı seçtiğini gösteriyor. Ynet Global, analizini şu çarpıcı cümlelerle noktaladı: "Türkiye'nin demiryolu ağından geçecek milyarlarca dolarlık ticaret, Şam'daki Türk bankaları ve Erdoğan'ın etki alanından geçecek Suudi yükleri sıradan ekonomik işlemler değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı sonrası Orta Doğu'da Osmanlı dönemini andıran yeni bir bölgesel düzenin altyapısını kuruyor. Türkiye, savaşın sarsıntılarından etkilenmeden daha güçlü ve belirleyici bir konuma yükseliyor."

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Son Dakika Güncel İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mürşit Kardaş Mürşit Kardaş:
    yazık ya bu haberi daha erken atsalardı keşke ama neyse şimdi çıktı işte sonuçta ne değişecek bölgede oynananlar oynandı zaten türkiye'nin hamleleri güzel de pratikleşir mi göreceğiz 0 8 Yanıtla
  • Beyza Karadul Beyza Karadul:
    bu koridor projesi gerçekten önemli ama suçluların bu işlerde cezası çok az kalıyo demiyor değil mi ülkeler arası ticarette hile yapanlar daha sert şekilde yargılanmalı bence 1 4 Yanıtla
  • Nazan Çelik Nazan Çelik:
    güzel haber ama birkaç nokta eksik kaldı ynet'in yazısı çok güzel de detaylar nerden geliyo bu paranın suudi arabistan mı ödeyecek yoksa ortaklaşa mı yatırım yapılacak işte bunu bilmek lazım ayrıca esad sonrası suriye'nin hangi bölgelerinde türk şirketleri çalışacak o da önemli diğer taraftan imec projesinin yerine geçmesi tabii güzel de uzun vadede ne olacak görürüz 0 0 Yanıtla
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