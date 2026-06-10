Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

HELİKOPTER KALKIŞ ESNASINDA DÜŞTÜ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi.

KURTULAN OLMADI

Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi.