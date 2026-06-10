Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı - Son Dakika
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Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı

10.06.2026 20:30
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Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde askeri helikopterin düşmesin sonucu tüm personel hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

HELİKOPTER KALKIŞ ESNASINDA DÜŞTÜ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi.

KURTULAN OLMADI

Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Pakistan Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı - Son Dakika

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