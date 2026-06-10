Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi.
Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi.
Son Dakika › Pakistan › Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı - Son Dakika
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