Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak - Son Dakika
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Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

11.06.2026 16:22
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ABD’ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası’nda görev yapamayan Somalili hakem Omar Artan’a UEFA’dan dikkat çeken bir destek geldi. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, Artan’ın UEFA Süper Kupa finalini yöneteceğini açıkladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Turnuvada görev alması beklenen Somalili hakem Omar Artan'ın ABD’ye girişine izin verilmediği ve "ulusal güvenlik" gerekçesiyle sınır dışı edildiği öne sürüldü.

Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

2025 yılında Afrika'da "Yılın Hakemi" seçilen ve Dünya Kupası'nın nihai hakem listesinde yer alan Artan, ABD’ye alınmamasının ardından ülkesi Somali’ye geri döndü.

MOGADİŞU'DA KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Çarşamba günü başkent Mogadişu’ya ulaşan Omar Artan için binlerce kişi stadyumu doldurdu. Ülkesinde büyük destek gören başarılı hakem, yaşanan olayın ardından adeta ulusal bir kahramana dönüştü.

Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

Artan’ın Dünya Kupası'nda görev yapamaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hakeme yönelik destek mesajları da peş peşe geldi.

UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN JEST

Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA’dan Omar Artan’a önemli bir görev verildi. Avrupa futbolunun yönetim organı, Somalili hakemin UEFA Süper Kupa finalinde düdük çalacağını duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Artan, Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalini yönetecek.

FUTBOL DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Dünya Kupası öncesinde yaşanan sınır dışı kararı ve ardından UEFA'nın Artan'a verdiği görev, futbol dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. UEFA'nın bu kararı, Somalili hakeme yönelik önemli bir destek mesajı olarak değerlendirildi.

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Son Dakika Spor Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Özer Cirit Mehmet Özer Cirit:
    trump sınır dışı etti ama uefa kurtardı farkında mısın bunda biraz garip bir şey var sanki 0 0 Yanıtla
    Murat Sarıal Murat Sarıal:
    uefa avrupanın kuruluşu. avrupa amerikanın aptıklarını onaylamıyorum diyor 0 0
  • Papatya Demir Papatya Demir:
    bu olayın ardından UEFA'nın böyle bir karar alması oldukça dikkat çekici bir hamle olmuş diye düşünüyorum çalışan insanlar açısından bakıldığında bu tür adaletsiz uygulamalar çok üzücü 0 0 Yanıtla
  • Aziz Tur Aziz Tur:
    ya bu ne biçim iş be adam dünya kupasında görev yapamıyo ama uefa süper kupada yönetiyo bunu anlamadım valla insan umutsuz oluyo böyle şeyler gördüğünde bir yerde hak ve adalet kalmıyo artık herkes birbirini koruyuyo kendi çıkarları için 0 0 Yanıtla
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