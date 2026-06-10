ABD'nin sıcaklığından Declan Rice da nasibini aldı - Son Dakika
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ABD'nin sıcaklığından Declan Rice da nasibini aldı

ABD\'nin sıcaklığından Declan Rice da nasibini aldı
10.06.2026 20:40
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İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Declan Rice, Kansas City'nin hava sıcaklığına aldırış etmeyip güneş kremi sürmeyince vücudunda güneş yanıkları oluştu.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başlarken, İngiltere Milli Takımı’nın turnuvadaki en büyük kozlarından biri olan Declan Rice, Kansas City kampında talihsiz bir olay yaşadı.

GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMENİN CEZASI AĞIR OLDU

Takımın Kansas City'deki antrenman tesislerinde gerçekleşen çalışmalarda sıcak havayı hafife alan yıldız orta saha oyuncusu, güneş kremi sürmeyi ihmal etti. Yoğun antrenman sonrasında vücudunda ciddi güneş yanıkları oluşan Rice, futbolseverlerin diline düşmekten kurtulamadı.

KOLLARINDAKİ YANIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Turnuva öncesi kameraların karşısına geçen Declan Rice'ın fotoğraf çekimi esnasında kollarındaki yanıklar dikkat çekti. İngiliz oyuncu, konuyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, ''Güneş kremi sürmediğim için pişmanım'' dedi ve hayranlarını güldürdü. 

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Son Dakika Spor ABD'nin sıcaklığından Declan Rice da nasibini aldı - Son Dakika

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