2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başlarken, İngiltere Milli Takımı’nın turnuvadaki en büyük kozlarından biri olan Declan Rice, Kansas City kampında talihsiz bir olay yaşadı.
Takımın Kansas City'deki antrenman tesislerinde gerçekleşen çalışmalarda sıcak havayı hafife alan yıldız orta saha oyuncusu, güneş kremi sürmeyi ihmal etti. Yoğun antrenman sonrasında vücudunda ciddi güneş yanıkları oluşan Rice, futbolseverlerin diline düşmekten kurtulamadı.
Turnuva öncesi kameraların karşısına geçen Declan Rice'ın fotoğraf çekimi esnasında kollarındaki yanıklar dikkat çekti. İngiliz oyuncu, konuyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, ''Güneş kremi sürmediğim için pişmanım'' dedi ve hayranlarını güldürdü.
Son Dakika › Spor › ABD'nin sıcaklığından Declan Rice da nasibini aldı - Son Dakika
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