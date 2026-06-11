Nijerya'da Okulda Toplu Kaçırma Girişimi: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Okulda Toplu Kaçırma Girişimi: 3 Ölü

11.06.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kogi eyaletindeki bir okulda askeri üniformalı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen kaçırma girişiminde 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın orta kesimindeki Kogi eyaletinde bir okuldaki toplu kaçırma girişiminde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Femi Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı İluke Bunu bölgesindeki bir okula sınav sırasında, askeri üniforma giyen saldırganların baskın düzenlediğini belirtti.

Fanwo, toplu kaçırma girişiminde bulunan saldırganların, güvenlik güçleri tarafından engellendiğini kaydetti.

Olayda, 6 yaşındaki çocuk ile okul müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Fanwo, güvenlik güçlerinin 1 saldırganı da etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Nijerya'da son zamanlarda okullara yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Son olarak Oyo eyaletinin Oriire Yerel Yönetim Bölgesi'nde 15 Mayıs'ta 3 okula düzenlenen saldırılarda 40 öğrenci ve 7 öğretmen silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı gruplar, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Nijerya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Okulda Toplu Kaçırma Girişimi: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

00:32
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
23:29
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
23:06
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 02:03:57. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Okulda Toplu Kaçırma Girişimi: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.