Nijerya'da Okulda Toplu Kaçırma Girişimi: 3 Ölü

Nijerya'nın orta kesimindeki Kogi eyaletinde bir okuldaki toplu kaçırma girişiminde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Femi Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı İluke Bunu bölgesindeki bir okula sınav sırasında, askeri üniforma giyen saldırganların baskın düzenlediğini belirtti.

Fanwo, toplu kaçırma girişiminde bulunan saldırganların, güvenlik güçleri tarafından engellendiğini kaydetti.

Olayda, 6 yaşındaki çocuk ile okul müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Fanwo, güvenlik güçlerinin 1 saldırganı da etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Nijerya'da son zamanlarda okullara yönelik saldırılarda artış yaşanıyor. Son olarak Oyo eyaletinin Oriire Yerel Yönetim Bölgesi'nde 15 Mayıs'ta 3 okula düzenlenen saldırılarda 40 öğrenci ve 7 öğretmen silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı gruplar, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.