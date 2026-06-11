ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü - Son Dakika
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ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü

ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
11.06.2026 02:01
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ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı baskısıyla halihazırda son 2,5 ayın dip seviyelerinde seyreden altın piyasası, ABD’nin bu gece İran’a yönelik başlattığı saldırının ardından sert bir dalgalanma yaşadı. Ani şokla ilk etapta 6 bin TL barajının altına sarkarak 5 bin 994 lirayı gören gram altın, daha sonra yeniden toparlanarak 6 bin 30 lira seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin küresel piyasalarda yeniden güç kazanmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş eğilimi hız kazandı.

Dün gün içinde son 2,5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaşan gram altın 6 bin 200 lira, ons altın ise 4 bin 186 dolar sınırından işlem gördü.

ABD İRAN’A SALDIRI BAŞLATTI, ALTIN 6 BİN TL BARAJININ ALTINA DÜŞTÜ

Sarı metale asıl büyük darbe ise gece yarısı Washington-Tahran hattından gelen sıcak savaş haberiyle vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı başlatması, piyasalarda ani bir şok dalgası yarattı.

Normal şartlarda kriz anlarında yükselmesi beklenen ancak likidite ihtiyacı ve küresel panikle ilk tepki olarak ters yönlü hareket eden altın, saat 01.20 itibarıyla 6 bin TL barajının altına inerek 5 bin 994 TL seviyesini test etti. Ons altın da aynı dakikalarda 4 bin 38 dolara kadar geri çekildi.

YENİDEN TOPARLANMAYA BAŞLADI

İlk panik satışlarının ardından piyasaların durumu dengelemesiyle birlikte altın fiyatları ufak da olsa yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yeniden toparlanan gram altın, saat 02.00 itibarıyla yönünü yukarı çevirerek 6 bin 30 TL seviyelerine demir attı. Ons altın da kayıplarının bir kısmını telafi ederek 4 bin 50 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü

Gram altın fiyat grafiği

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Son Dakika Altın ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü - Son Dakika

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