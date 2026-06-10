Batman'da At Çiftliğinde Yangın: 3 At Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da At Çiftliğinde Yangın: 3 At Öldü

Batman\'da At Çiftliğinde Yangın: 3 At Öldü
10.06.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki bir at çiftliğinde çıkan yangında 3 at hayatını kaybetti, inceleme başlatıldı.

BATMAN'da bir at çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 at öldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarındaki bir at çiftliğinde çıktı. At çiftliğini saran alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 atı öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Batman, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da At Çiftliğinde Yangın: 3 At Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Marmara Adası’nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı

00:22
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri vuruluyor
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri vuruluyor
23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 00:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da At Çiftliğinde Yangın: 3 At Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.