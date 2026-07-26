İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda çalışır vaziyetteki otomobilin üzerinde dans ederek o anları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar hakkında resen soruşturma başlatan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarmaya şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi talimatı verdi.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda hareket halindeki bir otomobilin üzerinde dans ederek görüntü çeken ve bunları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine savcılık harekete geçti.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE DANS ETTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çalışır vaziyetteki bir otomobilin üzerinde bulunan kişilerin müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücüleri riske atan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan resen soruşturma başlattı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN JANDARMAYA TALİMAT

Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Otomobil, Trafik, Güncel, Çeşme, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı Kameralar gerçeği ortaya çıkardı İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:50
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.