Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada yayılan görüntüler, uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşinden hamileyken dahi şiddet gören Dilara isimli kadının çaresizliğini gözler önüne serdi. 3 aylık bebeğiyle tehdit ve imkansızlıklar içinde sıkışıp kalan genç kadın için kamuoyu tek yürek olarak yetkilileri göreve çağırdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kadına şiddetin vardığı korkunç boyutları bir kez daha gözler önüne serdi. İki çocuğuyla birlikte uyuşturucu ve kumar bağımlısı eşinin sistematik şiddetine maruz kalan Dilara isimli kadının yaşadığı dehşet, vicdanları sızlattı. Kamuoyu, çaresiz kadına ve çocuklarına sahip çıkılması için yetkilileri göreve çağırıyor.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülere göre; Dilara isimli genç kadın, uyuşturucu ve kumar bağımlısı olduğu belirtilen eşi tarafından uzun süredir düzenli olarak fiziksel ve psikolojik şiddete uğruyor. Biri henüz 3 aylık iki çocuğu bulunan talihsiz kadının, hamilelik döneminde dahi ağır şiddete maruz kaldığı öğrenildi. 

KAYINVALİDESİNİ DE TEHDİT EDİYOR 

İddialara göre şahıs, sadece eşine şiddet uygulamakla kalmayıp, kayınvalidesini de tehdit ederek adına yüksek miktarlarda krediler çektirdi ve bu paraları gayriahlaki yollarla harcadı.

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

MADDİ İMKANSIZLIK VE TEHDİTLER ARASINDA ÇAREŞİZ KALDI

Babası vefat ettiği için arkasında duracak bir aile desteğinden mahrum kalan genç kadın, boşanma davası açmak istemesine rağmen hem maddi imkansızlıklar hem de eşinin ailesinden gelen tehditler nedeniyle çaresiz bırakıldı. Hem çocuklarının can güvenliğinden endişe eden hem de tehditler karşısında yalnız kalan kadının çığlığına sosyal medya kullanıcıları sessiz kalmadı. Binlerce kullanıcı, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının koruma altına alınması, saldırgan şahsın ise adalet önünde hesap vermesi için güvenlik güçlerine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • grtk8cnz67 grtk8cnz67:
    Devlet Nerede Devlet illaki Cinayet Olduktan Sonramı İlgileneceksiniz 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti Okan Buruk iki futbolcusunun biletini kesti
Dünya Kupası’nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı Dünya Kupası'nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Beşiktaş’ın Salah’a yaptığı teklif belli oldu Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:54
Fransa ve İspanya’da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine güzel haber Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
04:24
Kritik zirve öncesi ipler gerildi Netanyahu’dan Trump’a tarihi rest
Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:51:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.