Eskişehir'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı - Son Dakika
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Eskişehir'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı

Eskişehir\'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı
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Eskişehir’de, karısının bir adrese uyuşturucu almak için girdiğini ve bir daha çıkmadığını söyleyen kocanın ihbarı ile harekete geçen polislerin çalışmasında olayın asılsız olduğu anlaşıldı.

Eskişehir'de, karısının bir adrese uyuşturucu almak için girdiğini ve bir daha çıkmadığını söyleyen kocanın ihbarı ile harekete geçen polislerin çalışmasında olayın asılsız olduğu anlaşıldı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Doğancan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir erkek şahıs, eşinin bir ikamete uyuşturucu satın almak için gittiğini ve bir daha geri dönmediğini ihbar etti. Polis ekipleri adreste çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde veya kadın bulunmayınca ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Asılsız Uyuşturucu İhbarı - Son Dakika

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