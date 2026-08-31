Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar - Son Dakika
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Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

Konut mağdurlarının şikayetine \'takipsizlik\' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar
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İstanbul Esenyurt'ta Yeşil GYO Şirketi tarafından yapılması planlanan 6 bin 500 konutun yer alacağı Innovia projesinin daireleri, 2010 ve 2011 yılında maket üzerinden satıldı. 2013 yılında tamamlanması beklenen proje, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanmadı. Daire satın alan 4 bin kişi ise mağdur edildi. Yeşil GYO Şirketi’nin yöneticileri hakkında yapılan şikâyetlere takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Esenyurt'ta Yeşil GYO Şirketi tarafından yapılması planlanan 6 bin 500 konutun yer alacağı Innovia projesinin daireleri, 2010 ve 2011 yılında maket üzerinden satıldı. 2013 yılında tamamlanması beklenen proje, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanmadı. Daire satın alan 4 bin kişi ise mağdur edildi. Yeşil GYO Şirketi’nin yöneticileri hakkında yapılan şikâyetlere takipsizlik kararı verildi.

2013'TE TESLİM EDİLECEKTİ, 13 YIL GEÇTİ ORTADA PROJE YOK

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO),  6 bin 500 konutun yer alacağı ve İstanbul Esenyurt’ta inşa edileceği açıklanan Innovia projesini 2010 ve 2011 yıllarında maket üzerinde sattı. Daireler, 2013 yılında tamamlanarak teslim edileceğinin belirtilmesine rağmen aradan geçen 13 yıla rağmen teslim edilmedi.

Yeşil GYO’nun o dönem 4 bin kişiden yaklaşık 300 milyon dolardan fazla para topladığı iddia edildi. Şirket, Halkbank’tan 600 milyon TL kredi kullanmasına rağmen inşaatları tamamlamadı, konutları teslim etmedi. 

MAĞDURLAR YARGIYA BAŞVURDU

Projeden daire almak isterken mağdur olan 4 bin kişi ise hukuk mücadelesi başlattı. Tüm birikimlerini ev sahibi olma hayali ile Yeşil GYO’ya verip konut mağduru olan vatandaşlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusunda, Yeşil GYO’nun yöneticileri Adnan Başkır, Cengiz Dilli, Günay Yavaş, Işık Gökkaya, Kamil Engin Yeşil, Kurtuluş Akyüz, Namık Bahri Uğraş ve Uğurcan Giray’ın "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma/ üye olma" suçlarından yargılanması talep edildi.

ŞİKAYETLERE TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Ancak savcılık, 20 Ağustos 2026 tarihinde daha önce benzer bir suç duyurusunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldığı ve "kovuşturmaya yer yok" kararı verildiği gerekçesiyle bu şikayetler için de "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi.

Takipsizlik kararında şu ifadeler yer aldı: 

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; müştekilerin şikâyetine konu Innovia-4 projesi üzerinden şüphelilere isnat edilen nitelikli dolandırıcılık iddiaları yönünden önceki takipsizlik kararı kalkmadığı sürece yeniden kamu davası açma imkanı bulunmadığından yukarıda isimleri belirtilen şüpheliler ve suçlar yönünden Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gayrimenkul Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar - Son Dakika
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