Son Dakika Gayrimenkul Haberleri

- Dün Dün 18:49 Yıldırım Kaya'dan Bakan Soylu'ya: "Kızılay'ın Manisa Şehzadeler'de Bulunan Apartmandaki 16 Dairesi, Kiracılarına Bilgi Verilmeden Değerinin Altında...
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Türkiye Kızılay Derneği’nin Manisa Şehzadeler Peker Mahallesi’nde bulunan apartmandaki 16 dairesi, kiracılarına bilgi verilmeden değerinin altında satılmış mıdır” diye sordu.
- Dün Dün 16:25 Hdp, Kamu İhalelerindeki Usulsüzlükler İçin Meclis Araştırması Açılmasını İstedi
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kamu ihalelerinde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması, etkin soruşturma yapılarak sorumlu kişilerin cezalandırılması istemiyle araştırma önergesi hazırladı.
- Dün Dün 15:31 Pemra Hiçsönmez: Gayrimenkul yatırımcıları yurt dışına yöneldi
Frame Gayrimenkul Danışmanlık'ın kurucusu Pemra Hiçsönmez, yurt dışından konut alma talebinde artış görüldüğünü söyledi. Peki Türkler neden yurt dışından konut alıyor? Nedenlerini Hiçsönmez anlattı.
- Dün Dün 12:13 SPK Başkanı Gönül, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Önümüzdeki dönemde, sermaye piyasalarımızdaki risklerin daha yakından takibi için bir risk merkezi oluşturulması, karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın...
- Dün Dün 10:33 Bakan Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı itibarıyla 33 şirketin toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.
- Dün Dün 09:44 Gayrimenkul sektörünün kalbinin attığı Cityscape Dubai kapılarını 24'üncü defa açtı
Dünyanın her yerinden gayrimenkul şirketleri son gelişmeleri ve yeni projelerini sergilemek için Cityscape Dubai'nin 24'üncü edisyonu için Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde toplandı.
- 30.11.2022 30 Kas 10:24 Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu'yu ormana çağırdı; İBB Meclisi'nde gerilim tavan yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmeleri esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, AK Parti sıralarındaki isimleri sinirlendirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Gergin arkadaşlara Atatürk Ormanında yürüyüş yaptırın" ifadelerini kullandı. Bu sözlere sinirlenen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Sen de geleceksin o zaman" dedi. İmamoğlu bu davete "Gelirim tabi. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkan" cevabını verdi.
- 30.11.2022 30 Kas 10:08 Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Ekim Ayında Yüzde 2,05 Oranında Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,05 oranında arttı. Aylık artışa rağmen endeksteki bir yıllık artış ise baz etkisiyle 107,01'den yüzde 104,28'e geriledi.
- 30.11.2022 30 Kas 10:06 Tüik: Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 0,1 Küçüldü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye ekonomisi, yani mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 geriledi.
- 30.11.2022 30 Kas 10:05 TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine dair gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü.
- 29.11.2022 29 Kas 20:12 Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak
Emlak vergisi ikinci taksit dönemi ödemeleri için son gün. Ödemeleri zamanında yapmayanlar faizi ile birlikte gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak. Belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden ödenebilen emlak vergisinin yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 61.5 oranında zamlanması bekleniyor. İşte emlak vergisiyle ilgili bilinmesi gerekenler...
- 29.11.2022 29 Kas 20:07 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK gibi mekanizmaların önemine vurgu yaparak, "Türkiye olarak, İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.
- 29.11.2022 29 Kas 18:41 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,25 puan artarak 4.962,48 puandan kapandı.
- 29.11.2022 29 Kas 18:05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 38'inci İSEDAK Bakanlar toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK...
- 29.11.2022 29 Kas 18:02 İyi Parti'nin Yabancılara Mülk Satışının Araştırılmasıyla İlgili Önerisi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi
İYİ Parti’nin yabancılara mülk satışı ve kiralamaların etkilerinin Meclis tarafından araştırılmasıyla ilgili önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Adına sessiz istila denilen bu göç ve gayrimenkul edinme durumu, aslında içinde demografik yapının bozulmasını da barındıran, bağıra bağıra gelen sesli istilaya dönüşmüştür. Biz bu durumu ülkenin demografik yapısının bozulması, kendini yerli ve milli ilan eden iktidarın ulus devlet düşmanlığı, BOP eş başkanının, BOP projesini gerçekleştirme girişimi olarak görüyoruz” dedi.
- 29.11.2022 29 Kas 17:49 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, İSEDAK 38. BAKANLAR TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
İSLAM İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkeleri olarak, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizleri fırsata çevirme mücadelemizde...
- 29.11.2022 29 Kas 16:12 Pemra Hiçsönmez: Gayrimenkulde dengeler değişti
Frame Gayrimenkul Danışmanlık'ın kurucusu Pemra Hiçsönmez, gayrimenkul sektöründeki durgunluğun nedenlerini açıkladı. Kiraların artmaya devam edeceğini öngören Hiçsönmez, "Ancak satış tarafında ciddi düşüş bekliyoruz" dedi.
- 29.11.2022 29 Kas 13:51 Antalya Kaleiçi'nde "tarihi" kirlilik
Antalya Kaleiçi'nde "tarihi" kirlilik Sprey boyalarla kirletilen tarih Kağan Sarıkafa: ""Buraya gelenler hayretler içinde kalıyor" Antalya'nın geçmişi 2 bin yıla dayanan tarihi yerleşim yerlerinden olan Kaleiçi'nde bazı yapıların duvarında bulunan ve sprey boyalarla yazılan yazılar...
- 29.11.2022 29 Kas 13:40 Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 4.930,62 puana yükseldi.
- 29.11.2022 29 Kas 09:47 Yol katkı payları Zonguldak Vergi Mahkemesince tekrar iptal edildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarında yapmış olduğu yolların bedelini fahiş fiyattan vatandaşlara tahakkuk etti.
- 28.11.2022 28 Kas 17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.
- 28.11.2022 28 Kas 16:48 Gayrimenkul alım satım süreçlerinde 3 boyutlu dönem
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek.
- 28.11.2022 28 Kas 12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'ne ilişkin, "Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz." dedi.
- 28.11.2022 28 Kas 12:33 Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Rekabet Kurulu, bazı sektörlere ilişkin devralma ve menfi tespit başvurularını karara bağladı.
- 28.11.2022 28 Kas 11:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa, vebali hepimizin üzerinedir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne...
- 26.11.2022 26 Kas 14:24 Bilişim Zirvesi 22 gerçekleştirildi! İşte konuşulanlar
Her yıl düzenlenen Bilişim Zirvesi'nin 22.si, "Dünyayı Teknoloji Kurtaracak" temasıyla 24 Kasım Perşembe günü Fişekhane'de yapıldı.
- 25.11.2022 25 Kas 19:30 651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor
651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor Latifiye Cami taç kapısı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaştı 651 yıldır ayakta olan Latifiye Cami taç kapsı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaşmış olmasıyla dikkat çekiyor.
- 25.11.2022 25 Kas 18:29 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,13 puan artarak 4.874,34 puandan kapandı.
- 25.11.2022 25 Kas 16:34 Çin'de Altı Büyük Ticari Banka Emlak Piyasasını Canlandırmak İçin Anlaşma İmzaladı
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de devlete ait altı büyük ticari banka, emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini kolaylaştırmak amacıyla yüksek niteliklere sahip gayrimenkul şirketleriyle anlaşmalar imzaladı.
- 25.11.2022 25 Kas 14:42 Devremülk sahiplerini dolandıran şebeke çökertildi: 36 gözaltı
Devremülk sahiplerini dolandıran şebeke çökertildi: 36 gözaltı Yaşlıları tuzağa düşürüp devremülklerini ederinden çok daha yüksek fiyata satma vaadiyle kandırıp dolandıran suç şebekesine ait Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
- 25.11.2022 25 Kas 12:34 Vakıf GYO, Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO), KalDer tarafından verilen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Türkiye Mükemmellik Ödülü"nü kazanarak, finans sektöründe bu ödülü kazanan ilk kuruluş oldu.
- 25.11.2022 25 Kas 12:05 'V CLUB'TA 275 BİN YATIRIP YILLIK 30 BİN LİRA KAZANABİLİRSİNİZ?
? Paylaşım ekonomisi modeli ile hayata geçirilen yeni nesil gayrimenkul yatırımı V Club'ı anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, özellikle beyaz yakalı çalışanların küçük bütçelerle mülk sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi.
- 24.11.2022 24 Kas 20:19 SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankasının 38 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
- 24.11.2022 24 Kas 19:03 Rusya-Ukrayna savaşından sonra konutlara talep arttı
Rusya-Ukrayna savaşından sonra konutlara talep arttı Eşyalı daireleri daha yüksek fiyatlara veriyorlar Aslında konut sıkıntımız yok burada.
- 24.11.2022 24 Kas 18:39 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,06 puan artarak 4.858,21 puandan kapandı.
- 24.11.2022 24 Kas 12:14 Rusya-Ukrayna savaşından sonra talep daha çok arttı
Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde hem konut fiyatları hem de kiralar son bir yılda yaklaşık üç katına çıktı.
- 24.11.2022 24 Kas 09:14 Çin, Konut Piyasasını Güçlendirmek İçin Mali Önlemler Açıkladı
BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'de mali yetkililer Çarşamba günü, ülkenin emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini hızlandırmak amacıyla yaptıkları en son hamle olarak 16 maddelik bir kılavuz yayımladı.
- 23.11.2022 23 Kas 13:00 Gençlere örnek olmak için kabak ekti 200 bin TL gelir elde etti
Gençlere örnek olmak için kabak ekti 200 bin TL gelir elde ettiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emlakçılık yapan İsmail Günay gençlere örnek olmak için yaklaşık 10 dönüm araziye kabak ekerek 200 bin TL gelir elde etti.
- 23.11.2022 23 Kas 12:11 SPK Başkanı Gönül: "2022 Ylı İçinde 31 Şirket Halka Arz Edildi, 13,2 Milyar TL Fon Toplandı"
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2022 yılı içinde halka arz edilen 31 şirketin, böylece toplam 13,2 milyar TL fon temin ettiğini açıkladı. Gönül, 2 şirketin ise halka arz sürecinin devam ettiğini bildirdi.
- 23.11.2022 23 Kas 09:56 Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 10. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.
- 22.11.2022 22 Kas 14:36 Estonya'da 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı yapan 2 kişi tutuklandı
ABD, kripto piyasası üzerinden yüzbinlerce kişiyi dolandırarak 575 milyon dolarlık vurgun yapmakla suçlanan 2 kişinin Estonya'da tutuklandığını açıkladı.
- 22.11.2022 22 Kas 14:31 Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son gün 30 Kasım
Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü son buluyor.
- 22.11.2022 22 Kas 11:55 İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı
İstanbul'da fahiş şekilde artan kiralar, özellikle emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşın belini büküyor. Bu gruptaki vatandaşlar ise kiraların görece daha ucuz olduğu Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçelerinde ev kiralamaya başladı.
- 22.11.2022 22 Kas 11:52 İstanbul'un merkezindeki kiralar can sıkıyor! Vatandaşlar bu 3 ilçeden ev arıyor
İstanbul'da fahiş şekilde artan kiralar özellikle emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşın gözünü korkutuyor. Bu gruptaki vatandaşlar kiraların görece daha ucuz olduğu Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçelerinde ev kiralamaya başladı.
- 22.11.2022 22 Kas 08:45 U18 Ligi'nde 6. hafta tamamlandı
Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu'nda 6. hafta geride tamamlanırken, oynanan 17 maçta 117 gol atıldı.
- 21.11.2022 21 Kas 18:41 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 43,59 puan artarak 4.570,32 puandan kapandı.
- 21.11.2022 21 Kas 13:19 Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 4.538,01 puana yükseldi.
- 19.11.2022 19 Kas 11:03 Yatırımcı rehberi (1)
Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.
- 19.11.2022 19 Kas 10:33 Konut satışlarına kredi freni
Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti.
- 19.11.2022 19 Kas 10:13 Öğrencisi sayesinde tanıştığı emlakçı, öğretmenin hayatını kabusa çevirdi
- (Özel) Öğrencisi sayesinde tanıştığı emlakçı, öğretmenin hayatını kabusa çevirdi Bursa'da bir öğrencisi sayesinde emlakçıyla tanışan öğretmen Fatma Karasu'nun hayatı bir anda kabusa döndü.