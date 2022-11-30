Son Dakika Gayrimenkul Haberleri

16:25 Hdp, Kamu İhalelerindeki Usulsüzlükler İçin Meclis Araştırması Açılmasını İstedi HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kamu ihalelerinde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması, etkin soruşturma yapılarak sorumlu kişilerin cezalandırılması istemiyle araştırma önergesi hazırladı.

15:31 Pemra Hiçsönmez: Gayrimenkul yatırımcıları yurt dışına yöneldi Frame Gayrimenkul Danışmanlık'ın kurucusu Pemra Hiçsönmez, yurt dışından konut alma talebinde artış görüldüğünü söyledi. Peki Türkler neden yurt dışından konut alıyor? Nedenlerini Hiçsönmez anlattı.

12:13 SPK Başkanı Gönül, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu Açıklaması Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Önümüzdeki dönemde, sermaye piyasalarımızdaki risklerin daha yakından takibi için bir risk merkezi oluşturulması, karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın...

10:33 Bakan Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışında konuştu Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı itibarıyla 33 şirketin toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır.

09:44 Gayrimenkul sektörünün kalbinin attığı Cityscape Dubai kapılarını 24'üncü defa açtı Dünyanın her yerinden gayrimenkul şirketleri son gelişmeleri ve yeni projelerini sergilemek için Cityscape Dubai'nin 24'üncü edisyonu için Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde toplandı.

10:24 Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu'yu ormana çağırdı; İBB Meclisi'nde gerilim tavan yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmeleri esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, AK Parti sıralarındaki isimleri sinirlendirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Gergin arkadaşlara Atatürk Ormanında yürüyüş yaptırın" ifadelerini kullandı. Bu sözlere sinirlenen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Sen de geleceksin o zaman" dedi. İmamoğlu bu davete "Gelirim tabi. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkan" cevabını verdi.

10:08 Tüik: Hizmet Üretici Enflasyonu Ekim Ayında Yüzde 2,05 Oranında Arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,05 oranında arttı. Aylık artışa rağmen endeksteki bir yıllık artış ise baz etkisiyle 107,01'den yüzde 104,28'e geriledi.

10:06 Tüik: Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 0,1 Küçüldü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye ekonomisi, yani mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 geriledi.

10:05 TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine dair gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü.

20:12 Emlak vergisi ödemelerinde son gün! Kaçıranlar gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak Emlak vergisi ikinci taksit dönemi ödemeleri için son gün. Ödemeleri zamanında yapmayanlar faizi ile birlikte gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak. Belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden ödenebilen emlak vergisinin yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 61.5 oranında zamlanması bekleniyor. İşte emlak vergisiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

20:07 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK gibi mekanizmaların önemine vurgu yaparak, "Türkiye olarak, İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

18:41 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,25 puan artarak 4.962,48 puandan kapandı.

18:05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 38'inci İSEDAK Bakanlar toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK...

18:02 İyi Parti'nin Yabancılara Mülk Satışının Araştırılmasıyla İlgili Önerisi AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi İYİ Parti’nin yabancılara mülk satışı ve kiralamaların etkilerinin Meclis tarafından araştırılmasıyla ilgili önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Adına sessiz istila denilen bu göç ve gayrimenkul edinme durumu, aslında içinde demografik yapının bozulmasını da barındıran, bağıra bağıra gelen sesli istilaya dönüşmüştür. Biz bu durumu ülkenin demografik yapısının bozulması, kendini yerli ve milli ilan eden iktidarın ulus devlet düşmanlığı, BOP eş başkanının, BOP projesini gerçekleştirme girişimi olarak görüyoruz” dedi.

17:49 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, İSEDAK 38. BAKANLAR TOPLANTISI'NDA KONUŞTU İSLAM İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkeleri olarak, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizleri fırsata çevirme mücadelemizde...

16:12 Pemra Hiçsönmez: Gayrimenkulde dengeler değişti Frame Gayrimenkul Danışmanlık'ın kurucusu Pemra Hiçsönmez, gayrimenkul sektöründeki durgunluğun nedenlerini açıkladı. Kiraların artmaya devam edeceğini öngören Hiçsönmez, "Ancak satış tarafında ciddi düşüş bekliyoruz" dedi.

13:51 Antalya Kaleiçi'nde "tarihi" kirlilik Antalya Kaleiçi'nde "tarihi" kirlilik Sprey boyalarla kirletilen tarih Kağan Sarıkafa: ""Buraya gelenler hayretler içinde kalıyor" Antalya'nın geçmişi 2 bin yıla dayanan tarihi yerleşim yerlerinden olan Kaleiçi'nde bazı yapıların duvarında bulunan ve sprey boyalarla yazılan yazılar...

13:40 Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artışla 4.930,62 puana yükseldi.

09:47 Yol katkı payları Zonguldak Vergi Mahkemesince tekrar iptal edildi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarında yapmış olduğu yolların bedelini fahiş fiyattan vatandaşlara tahakkuk etti.

17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.

16:48 Gayrimenkul alım satım süreçlerinde 3 boyutlu dönem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemiyle, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek.

12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'ne ilişkin, "Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz." dedi.

12:33 Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı Rekabet Kurulu, bazı sektörlere ilişkin devralma ve menfi tespit başvurularını karara bağladı.

14:24 Bilişim Zirvesi 22 gerçekleştirildi! İşte konuşulanlar Her yıl düzenlenen Bilişim Zirvesi'nin 22.si, "Dünyayı Teknoloji Kurtaracak" temasıyla 24 Kasım Perşembe günü Fişekhane'de yapıldı.

19:30 651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor 651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor Latifiye Cami taç kapısı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaştı 651 yıldır ayakta olan Latifiye Cami taç kapsı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaşmış olmasıyla dikkat çekiyor.

18:29 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,13 puan artarak 4.874,34 puandan kapandı.

16:34 Çin'de Altı Büyük Ticari Banka Emlak Piyasasını Canlandırmak İçin Anlaşma İmzaladı BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de devlete ait altı büyük ticari banka, emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini kolaylaştırmak amacıyla yüksek niteliklere sahip gayrimenkul şirketleriyle anlaşmalar imzaladı.

14:42 Devremülk sahiplerini dolandıran şebeke çökertildi: 36 gözaltı Devremülk sahiplerini dolandıran şebeke çökertildi: 36 gözaltı Yaşlıları tuzağa düşürüp devremülklerini ederinden çok daha yüksek fiyata satma vaadiyle kandırıp dolandıran suç şebekesine ait Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

12:34 Vakıf GYO, Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO), KalDer tarafından verilen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Türkiye Mükemmellik Ödülü"nü kazanarak, finans sektöründe bu ödülü kazanan ilk kuruluş oldu.

12:05 'V CLUB'TA 275 BİN YATIRIP YILLIK 30 BİN LİRA KAZANABİLİRSİNİZ? ? Paylaşım ekonomisi modeli ile hayata geçirilen yeni nesil gayrimenkul yatırımı V Club'ı anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, özellikle beyaz yakalı çalışanların küçük bütçelerle mülk sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi.

20:19 SPK haftalık bülteni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankasının 38 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

19:03 Rusya-Ukrayna savaşından sonra konutlara talep arttı Rusya-Ukrayna savaşından sonra konutlara talep arttı Eşyalı daireleri daha yüksek fiyatlara veriyorlar Aslında konut sıkıntımız yok burada.

18:39 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,06 puan artarak 4.858,21 puandan kapandı.

12:14 Rusya-Ukrayna savaşından sonra talep daha çok arttı Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde hem konut fiyatları hem de kiralar son bir yılda yaklaşık üç katına çıktı.

09:14 Çin, Konut Piyasasını Güçlendirmek İçin Mali Önlemler Açıkladı BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'de mali yetkililer Çarşamba günü, ülkenin emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini hızlandırmak amacıyla yaptıkları en son hamle olarak 16 maddelik bir kılavuz yayımladı.

13:00 Gençlere örnek olmak için kabak ekti 200 bin TL gelir elde etti Gençlere örnek olmak için kabak ekti 200 bin TL gelir elde ettiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emlakçılık yapan İsmail Günay gençlere örnek olmak için yaklaşık 10 dönüm araziye kabak ekerek 200 bin TL gelir elde etti.

12:11 SPK Başkanı Gönül: "2022 Ylı İçinde 31 Şirket Halka Arz Edildi, 13,2 Milyar TL Fon Toplandı" Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2022 yılı içinde halka arz edilen 31 şirketin, böylece toplam 13,2 milyar TL fon temin ettiğini açıkladı. Gönül, 2 şirketin ise halka arz sürecinin devam ettiğini bildirdi.

09:56 Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 10. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.

14:36 Estonya'da 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı yapan 2 kişi tutuklandı ABD, kripto piyasası üzerinden yüzbinlerce kişiyi dolandırarak 575 milyon dolarlık vurgun yapmakla suçlanan 2 kişinin Estonya'da tutuklandığını açıkladı.

14:31 Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son gün 30 Kasım Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü son buluyor.

11:55 İstanbul'un içinde ev tutmak artık hayal! Bu 3 ilçeye birden kiracı akını başladı İstanbul'da fahiş şekilde artan kiralar, özellikle emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşın belini büküyor. Bu gruptaki vatandaşlar ise kiraların görece daha ucuz olduğu Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçelerinde ev kiralamaya başladı.

11:52 İstanbul'un merkezindeki kiralar can sıkıyor! Vatandaşlar bu 3 ilçeden ev arıyor İstanbul'da fahiş şekilde artan kiralar özellikle emekli, öğrenci ve asgari ücretli vatandaşın gözünü korkutuyor. Bu gruptaki vatandaşlar kiraların görece daha ucuz olduğu Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçelerinde ev kiralamaya başladı.

08:45 U18 Ligi'nde 6. hafta tamamlandı Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi A, B ve C Grubu'nda 6. hafta geride tamamlanırken, oynanan 17 maçta 117 gol atıldı.

18:41 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 43,59 puan artarak 4.570,32 puandan kapandı.

13:19 Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 4.538,01 puana yükseldi.

11:03 Yatırımcı rehberi (1) Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

10:33 Konut satışlarına kredi freni Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti.