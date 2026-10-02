Gaziantep'teki PrimeMall'de kira devir anlaşmazlığı iddiasıyla mağaza kapanışları arttı - Son Dakika
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Gaziantep'teki PrimeMall'de kira devir anlaşmazlığı iddiasıyla mağaza kapanışları arttı

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Gaziantep\'teki PrimeMall\'de kira devir anlaşmazlığı iddiasıyla mağaza kapanışları arttı
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Gaziantep'teki PrimeMall'de bazı kiracılar, kira yenileme ve mağaza devrinde PD Gayrimenkul ile anlaşmazlık yaşadığını iddia etti. Kiracılar, fahiş kira ve devir engeli nedeniyle birçok işletmenin kapandığını öne sürdü; AVM'de yıl sonunda birçok mağazanın kapanacağı öğrenildi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren PrimeMall AVM'de bazı kiracılar, AVM yönetiminin fahiş kira artışına gittiğini, sözleşmelerinin yenilenmesi ve mağaza raflarının başka bir işletmeciye devir işlemleri sırasında sıkıntı yaşadıklarını açıkladılar. Kiracılar, yüksek kira talepleri ve mağaza devirlerine izin verilmediği yönündeki iddialar nedeniyle çok sayıda işletmenin mağazasını kapattığını veya kapatma sürecine girdiğini öne sürdü.

Gaziantep'te faaliyet gösteren PrimeMall AVM'de bazı kiracılar ile AVM'nin sahibi PD Gayrimenkul arasında kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve mağaza devir işlemleri konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Kiracıların iddiasına göre, sözleşme yenileme sürecinde yüksek kira bedelleri talep edilirken, bazı işletmelerin mağazalarını devretmesine izin verilmedi. AVM yönetiminin boşalan mağazalar için ise hava parası talep ettiği öne sürüldü.

"Yıllarca AVM'yi biz ayakta tuttuk"

Kiracılar, yıllar boyunca AVM'nin faaliyetlerine katkı sunduklarını belirterek, bölgenin değer kazanmasının ardından yönetiminin fahiş kira talepleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Mağazalarındaki raf ve ürünleri devretmek isteyen işletmelerin de çeşitli engellerle karşılaştığını öne süren kiracılar, yaşanan sıkıntılı süreç sebebiyle mağdur olduklarını ifade etti.

Kiracıların iddialarına göre, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bazı firmalar mağazalarını kapatırken, bazı işletmeler ise kapanma kararı aldılar. AVM'de yıl sonunda birçok mağazanın kapanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
GaziantepEkonomiEmlakYerelSon Dakika

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