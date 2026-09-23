ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, gayrimenkulde denetimlerin etkinleştirilmesini istedi - Son Dakika
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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, gayrimenkulde denetimlerin etkinleştirilmesini istedi

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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, gayrimenkulde denetimlerin etkinleştirilmesini istedi
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ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 1. Uluslararası Gayrimenkul Sektörünün Geleceği Zirvesi'nde konuştu. Yılmaz, doğru fiyatlandırma, hukuki güvenlik ve mesleki yeterliliğin önemine dikkat çekerek denetimlerin etkinleştirilmesini istedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, '1. Uluslararası Gayrimenkul Sektörünün Geleceği Zirvesi'ne katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, gayrimenkul alım satımının birçok insanın hayatı boyunca vereceği en büyük mali kararlardan biri olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte doğru fiyatlandırma, eksiksiz bilgilendirme, hukuki güvenlik ve tarafların haklarının korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, "Piyasayı okuyan, mevzuatı bilen, yatırımın değerini doğru analiz eden, alıcı-satıcı arasındaki müzakereyi doğru yöneten ve güven ilişkisi kuran emlak danışmanı, büyük bir sorumluluk ve önemli bir görev üstleniyor. Gayrimenkulde güven, doğru bilgi ve mesleki yeterlilik her zamankinden daha önemli" dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Tüm Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (TÜMSED) tarafından 'Gayrimenkul Sektöründe Mevzuat, Teknoloji ve Küresel Dönüşüm' temasıyla düzenlenen '1. Uluslararası Gayrimenkul Sektörünün Geleceği Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı. TÜMSED Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Ketrez, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve Ticaret Bakanlığı Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanı Erdem Karaman'ın da açılış konuşması yaptığı Zirve'de, sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

"Gayrimenkuldeki her gelişme ekonominin tamamına yansıyor"

Gayrimenkulün insanlık tarihi boyunca hayatın merkezinde yer aldığını belirten Yılmaz, günümüzde sektörün konuttan ticari yapılara, sanayi tesislerinden iş merkezlerine, turizm yatırımlarından kentsel dönüşüme kadar geniş bir ekonomik alanı kapsadığını söyledi.

Sektörün yalnızca kendi faaliyet alanıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Gayrimenkul, inşaattan finansa, sigortacılıktan mobilyaya, mimarlıktan lojistiğe kadar yüzlerce iş kolunu doğrudan ya da dolaylı biçimde etkiliyor. Bu nedenle gayrimenkul piyasasındaki her gelişme, ekonominin tamamına yayılan sonuçlar doğuruyor" dedi.

"Mesleğin itibarının yükselmesi büyük önem taşıyor"

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz yaptığı konuşmada, gayrimenkul danışmanlığının 'komisyonculuk' ya da 'mesleksizlerin işi' gibi gösterilmeye çalışılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak; mesleğin uzmanlık, bilgi ve sorumluluk gerektiren profesyonel bir iş olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Dünyada danışmanlık en prestijli mesleklerden biriyken, ülkemizde itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz. Mesleğin saygınlığını, etik kurallarını ve hukuki zeminini önce biz savunacağız" diye konuştu.

Sektörde denetim önemli

Gayrimenkul sektörünün sağlıklı gelişimi için son yıllarda önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Yılmaz, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin mesleğin kurumsallaşmasına, kayıt dışılığın azaltılarak, haksız rekabetin önlenmesine katkı sağladığını kaydetti. Sektörde denetimlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Kuralların piyasanın gerçekleri gözetilerek uygulanması, denetimlerin etkinleştirilmesi ve yetkisiz faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Mesleğini hakkıyla yapan, eğitim alan, vergi veren, istihdam sağlayan ve sorumluluk üstlenen emlak danışmanlarının haksız rekabet karşısında korunması büyük önem taşıyor" dedi.

Gayrimenkulde beklentiler değişiyor

Dijitalleşme ve küresel dönüşümün gayrimenkul sektörünü de yeniden şekillendirdiğini kaydeden Yılmaz, enerji verimliliği, yeşil binalar, depreme dayanıklılık, erişilebilirlik ve sürdürülebilir şehirleşmenin sektörün temel başlıkları arasına girdiğini ifade etti. Yılmaz, "İnsanlar artık gayrimenkul konusunda sadece metrekareye ya da bulunduğu semte bakmıyor, depreme dayanıklılığı, enerji tüketimi, çevresel etkisi, ulaşım imkanları ve sunduğu yaşam kalitesiyle de ilgileniyor. Emlak danışmanlarının bu dönüşümü yakından izlemesi ve müşterilerine doğru rehberlik etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı nitelikli yaşamın çekim merkezi haline getirmeliyiz"

Ankara'nın Türkiye'nin ortak değeri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ankara'yı dünya çapında bir çekim merkezi ve nitelikli yaşam kenti olarak konumlandırmak zorundayız. Depremde şehirlerin nasıl yok olduğunu gördük. Artık sadece beton satmıyoruz, çevre dostu, doğaya saygılı, sağlam ve güvenli yaşam alanları sunmak zorundayız. Beyninde ve vizyonunda betonlaşma olmayan, kendini sürekli eğiten bir sektör olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, Ankara Ticaret Odası olarak dürüstlük, şeffaflık, mesleki yeterlilik ve etik ilkeler temelinde gelişen bir gayrimenkul sektörünü önemsediklerini belirterek, kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum ve sektör temsilcilerinin ortak akılla hareket etmesinin sektörün sorunlarının çözümünü hızlandıracağını kaydetti.

Konuşmacılara, Türkiye Körler Vakfı bünyesindeki üç görme engelliye hediye edilen beyaz bastonlar için hazırlanan sertifikalar da takdim edildi.

Zirve, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı sektörel panellerle devam etti.

Kaynak: İHA
Halil İbrahim YılmazEkonomiEmlakSon Dakika

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