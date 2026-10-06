"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

Adana merkezli 11 ilde, liderliğini Tolga Hoşgökdelen'in yaptığı değerlendirilen "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 16 ay süren soruşturmanın ardından 120 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 117 şüpheliden 102'si yakalandı.

16 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında "Yıkamacılar" olarak bilinen silahlı suç örgütü 16 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026 günü saat 05.30'da Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

120 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonda Adana'da 98 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere 106 adreste arama gerçekleştirildi. Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerle birlikte operasyonun kapsamı 120 adrese ulaştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 117 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.

32 AYRI OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİLER

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, mala zarar verme, nitelikli yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve görevli memura direnme suçları kapsamında toplam 32 ayrı olaya karıştıkları yönünde tespitler yapıldı.

Soruşturma sürecinde teknik ve fiziki takibin yanı sıra iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, mobil yer tespiti, tanık beyanları, dijital ve görüntü incelemeleri, cezaevi görüşme kayıtları ve MASAK verilerinden yararlanıldı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE ÇELİK YELEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 390 kök kenevir, 1.403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi ve 234,5 gram aseton bulundu. Aramalarda 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı ve 2 hassas teraziye de el konuldu.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞI İÇİN EL KOYMA TALEBİ

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen mali çalışma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan 2 gayrimenkul ile toplam 7 milyon 275 bin lira değerindeki 12 araca el konulması talep edildi.

Böylece el koyma talebine konu gayrimenkul ve araçların toplam piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 775 bin liraya ulaştı.

31 HESAP İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Örgüt adına paylaşım yaptığı tespit edilen 31 hesabın erişime engellenmesi için ilgili mercilere başvuruldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.