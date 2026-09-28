Egemen Mustafa Şener’in inşaat yatırımları üzerine: 2026’teki fırsatlar ve riskler - Son Dakika
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Egemen Mustafa Şener’in inşaat yatırımları üzerine: 2026’teki fırsatlar ve riskler

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Egemen Mustafa Şener’in inşaat yatırımları üzerine: 2026’teki fırsatlar ve riskler
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Gayrimenkul sektörü hiçbir zaman gerçekten sakin olmadı, ancak bugün yaşadığı dönüşümler her zamankinden daha belirgin. Küresel değişimlere rağmen konut talebi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aynı zamanda teknolojik yenilikler, piyasayı yeni bir seviyeye taşıyarak sektörü yatırımcılar için özellikle cazip hale getiriyor.

1963 yılında Türkiye’nin Pötürge kasabasında doğan Egemen Mustafa Şener, kariyer yolunu onlarca yıl önce şekillendirmeye başladı ve bugün, 62 yaşında, güçlü bir uluslararası itibara sahip deneyimli bir yatırımcı ve iş insanı konumunda. Yıllar içinde Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da gayrimenkul, denizcilik ve altyapı alanlarında birçok projeye başarıyla liderlik etti. Piyasa dinamiklerine derinlemesine hakimiyetiyle inşaat sektörünü artık ekonomik büyümenin güçlü bir itici gücü ve stratejik yatırım için kilit bir alan olarak görüyor. Yalnızca istikrarlı büyüme potansiyeli garanti olan alanlara odaklanıyor.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde hükümetler, ekonomik büyümenin büyük ölçüde altyapıya bağlı olduğuna inanıyor. Kentleşme, akıllı bina teknolojileri ve göç, yalnızca konut değil, aynı zamanda ticari tesislerin de sürekli inşasının başlıca nedenleri haline geliyor. Bu alanda artık sıkıcı, standart modeller yok; yeni yapı formatları ortaya çıkıyor ve birçok devlet programı devreye alındı. Bu da yatırımcılar için birçok yeni fırsat yaratıyor.

2025 yılında inşaat sektörünü anlamak yalnızca modüler inşaat trendlerini takip etmek değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline geliyor, çünkü hatalar artık ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ve bu kadar rekabetçi bir alanda en küçük bir hata dahi kabul edilemez.

İnşaat Yatırımı Nedir?

Bu terim, gayrimenkulün oluşturulması ve dönüştürülmesine yapılan yatırım olarak tanımlanır. Ve bu alan oldukça kapsamlıdır çünkü birçok unsuru içerir:

  • Geliştirme (Development): Planın oluşumundan, sonrasında satış veya kiralamaya kadar uzanan tüm süreçtir.
  • Konut projeleri: Her formatta çok daireli ve küçük konut yapıları.
  • Ticari gayrimenkul: Ofislerden alışveriş merkezlerine kadar gelir sağlayan tüm mülkler.
  • Altyapı: Mühendislik ağları ya da ulaşım altyapısı gibi unsurlar.
  • Diğer yatırım türlerinden temel farkı, gayrimenkul yatırımının özellikle İstanbul gibi yerlerde yüksek getiri potansiyeline sahip olmasıdır. Ancak, bu yatırımlar aynı zamanda yüksek sermaye gerektirir. Ayrıca birçok dış faktörden etkilenebilirler.
  • Egemen Mustafa Şener, konut ve ticari gayrimenkul geliştirme projelerinin hâlâ ilgi çekici bir yön olduğunu düşünüyor; çünkü zorlayıcı koşullarda bile gerçek bir varlık elde etmek ve buna bağlı sermaye artışı sağlamak mümkündür.
  • Ona göre, 2025 yılında yatırım yapılması gereken başlıca alanlar şunlardır:
  • Entegre kentsel gelişim projeleri
  • Devlet destekli altyapı projeleri
  • Çevre dostu destinasyonlar

Günümüzde inşaat artık eski konseptlerle yürütülemez. Çünkü kentleşme, şehirdeki yapı formatlarını değiştirmeyi zorunlu kılıyor; dijitalleşme ise inşaat maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Mustafa ŞenerEkonomiİnşaatSon Dakika

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SON DAKİKA: Egemen Mustafa Şener’in inşaat yatırımları üzerine: 2026’teki fırsatlar ve riskler - Son Dakika
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