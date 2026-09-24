Sahte vatandaşlık soruşturmasında toplu tutuklama! 26 kişi cezaevine gönderildi

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. Dosyada 1070 kişinin vatandaşlığı ve 72 milyon 250 bin dolarlık işlem mercek altına alındı.

1070 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Vatandaşlık soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklulara yönelik bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu yönündeki bilgiler üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, 1070 yabancı uyruklu kişinin usulsüz işlemler sonucunda Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır." denildi.

72 MİLYON 250 BİN DOLARLIK İŞLEM MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden alınan kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer belgeler birlikte incelendi. Başsavcılığın açıklamasına göre, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satımlarda aracı şirketlerin veya satıcıların mali kaynaklarının kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler yapıldığı belirtildi.

52 ŞÜPHELİDEN 26'SI TUTUKLANDI

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İfadelerin ardından, 7'si başka suçtan tutuklu olmak üzere 52 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Biri başka suçtan tutuklu 22 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Hakimlik işlemlerinin ardından 26 şüpheli tutuklandı.

2011 TAŞINMAZ, 2 YAT VE 86 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 88 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 78 adres ve şirkette arama yapıldı. Başsavcılığın açıklamasına göre operasyonlarda 2 bin 11 taşınmaza, Bağcılar'daki bir otele, 86 motorlu araca, 2 yata, 42 banka hesabına ve 30 anonim şirkete el konuldu. Şirketlere ayrıca kayyum atandı. Soruşturma "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçları kapsamında devam ediyor.