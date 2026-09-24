İdakon Yapı, İdapark Paşaköy Ve İdapark Yıldız Projelerini Lanse Etti

İstanbul’a değer katan prestijli yatırımlar

Yüksek yaşam standartlarını seçkin lokasyon avantajlarıyla buluşturan projeler, prestijli ve ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Zemin etütleri İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve betonarme statik projeleri İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kontrolünde gerçekleştirilecek her iki projede yaşam 30 ay sonra başlayacak.

Gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşlarından İDAKON Yapı, İstanbul Anadolu Yakası’nda hayata geçirdiği İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız projelerini düzenlediği lansmanla tanıttı. Modern yaşamın beklentileri doğrultusunda tasarlanan projelerde; tüm ihtiyaçlara cevap veren daire seçenekleri, geniş yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri, spor ve sosyal yaşam alanları ile günlük yaşamı daha konforlu hale getiren donatılar bir arada sunuluyor. Zemin etütleri İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve betonarme statik projeleri İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kontrolünde gerçekleştirilecek her iki projenin bulunduğu lokasyonlara büyük değer katması bekleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nın gelişen ulaşım ağı içerisinde konumlanan iki proje, kent merkezleriyle güçlü bağlantı imkânlarını daha sakin ve konforlu bir yaşam anlayışıyla buluşturuyor. Metro hatları, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, sağlık ve eğitim kurumları ile alışveriş ve sosyal yaşam noktalarına yakın konumları projelerin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. İDAPARK Yıldız’da 2+1 ve 3+1, İDAPARK Paşaköy’de ise 2+1’den 5+1’e kadar uzanan farklı daire seçenekleri bulunuyor.

İDAPARK Yıldız projesinde fiyatlar 9 milyon 970 bin TL’den başlarken peşin ödemelere özel yüzde 20’lik indirim fırsatı sunuluyor. İDAPARK Paşaköy projesinde ise satış fiyatları 7 milyon 735 bin TL’den başlarken peşin ödemelere özel yüzde 25’lik indirim uygulaması yer alıyor.

“İKİ PROJEYİ DE TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE TASARLADIK”

İDAPARK Yıldız ve İDAPARK Paşaköy’ün bulunduğu bölgelere değer katacak yatırımlar olduğunu ifade eden İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İdris Değer, projelerde fonksiyonelliğin ön planda tutulduğunu söyledi.

Değer, “Konut tercihleri artık yalnızca dairenin büyüklüğü üzerinden şekillenmiyor. İnsanlar evlerinin yanı sıra nasıl bir çevrede yaşayacaklarına, ulaşım olanaklarına, yeşil alanlara, çocuklarının vakit geçirebileceği alanlara ve sosyal imkânlara da bakıyor. Biz de İDAPARK Yıldız ve İDAPARK Paşaköy’ü hayata geçirirken günlük yaşamın tüm ihtiyaçlarını merkeze aldık. Daire planlarından ortak kullanım alanlarına kadar her noktada fonksiyonelliği ve yaşam konforunu ön planda tuttuk” dedi.

İki projenin tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten İdris Değer “İDAPARK Yıldız’da yüzde 75’e ulaşan yeşil alan oranı, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ve metro başta olmak üzere güçlü ulaşım bağlantıları öne çıkıyor. İDAPARK Paşaköy ise 299 konutu, 23 ticari ünitesi, 2+1’den 5+1’e uzanan geniş daire seçenekleri ve kapsamlı sosyal donatılarıyla daha büyük ölçekli bir yaşam alanı sunuyor. Paşaköy’de yüzme havuzundan fitness alanlarına ve ortak çalışma alanlarına kadar günümüz şehir yaşamında ihtiyaç duyulan pek çok fonksiyonu proje içerisinde bir araya getirdik. Her iki projemizde de site sakinlerinin yaşamına değer katacak tüm detayları bir arada sunuyoruz” dedi.

KILIÇ “500 BİN METREKAREYİ AŞAN TECRÜBEMİZİ PROJELERİMİZE YANSITIYORUZ”

Bugüne kadar üstlendikleri projelerde edindikleri deneyimi İDAPARK Yıldız ve İDAPARK Paşaköy’e taşıdıklarını belirten İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Ali Hasan Kılıç, “İDAKON Yapı olarak bugüne kadar 500 bin metrekarenin üzerinde inşaatı başarıyla tamamladık. Farklı ölçekte ve nitelikte hayata geçirdiğimiz her projede, bir yapının yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, uzun yıllar boyunca kullanıcılarının beklentilerine cevap vermesi gerektiği anlayışıyla hareket ediyoruz. İDAPARK Yıldız ve İDAPARK Paşaköy’de de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimarisinden malzeme kalitesine, yaşam alanlarından sosyal donatılara kadar her ayrıntıyı titizlikle ele aldık. Amacımız yalnızca konut üretmek değil; site sakinlerinin kendilerini iyi hissedecekleri, aileleriyle güven ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri, bulunduğu çevreye de değer katacak nitelikli projeler ortaya koymak” dedi.

İstanbul Anadolu Yakası’nın gelişim potansiyeline de dikkat çeken Kılıç, “Her iki projemizin lokasyonunu belirlerken bölgenin bugünkü imkânlarının yanı sıra gelecekte taşıyacağı potansiyeli de dikkate aldık. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, sağlık ve eğitim yatırımları ile sosyal yaşam olanaklarının çeşitlenmesi Anadolu Yakası’nın bu bölgelerini her geçen gün daha önemli hale getiriyor. Biz de tecrübemizi doğru lokasyon, nitelikli mimari ve güçlü yaşam standartlarıyla bir araya getirmeyi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

İDAPARK YILDIZ’DA BUTİK YAŞAM, ÜST DÜZEY KONFOR

Sancaktepe’de hayata geçirilen İDAPARK Yıldız, toplam 134 konuttan oluşuyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projenin yüzde 75’lik kısmı peyzaja ayrıldı. Ferah iç mekânları ve modern mimari yaklaşımıyla tasarlanan proje, şehir hayatının hareketliliği içerisinde sakin ve konforlu bir yaşam fırsatı sunuyor. Projede yürüyüş yolları, peyzaj alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve açık sosyal alanlar bulunuyor.

İDAPARK Yıldız’ın ulaşım noktalarına yakınlığı da projenin dikkat çeken özelliklerinden biri. Proje; Üsküdar metro hattının Samandıra durağına 850 metre, TEM Otoyolu’na 1,4 kilometre ve Kuzey Marmara Otoyolu’na 3 kilometre mesafede konumlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 kilometre mesafede bulunan proje, Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne 2,5 kilometre, Rings AVM’ye ise 1,5 kilometre ve Viaport AVM’ye 11 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İDAPARK PAŞAKÖY’DE ŞEHİRLE İÇ İÇE EŞSİZ BİR HAYAT

İDAKON Yapı ve Asan Yapı ortaklığında hayata geçirilen İDAPARK Paşaköy projesi ise 50 bin 949 metrekarelik toplam inşaat alanından meydana geliyor ve 6 blokta 299 konut ile 23 ticari üniteden oluşuyor.

Tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanan projede 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri sunuluyor. Blokların çevrelediği peyzajlı iç avlu, projenin sosyal yaşamının merkezini oluşturuyor. Bu alan içerisinde yürüyüş yolları, oturma noktaları ve peyzaj düzenlemeleriyle site sakinlerinin ortak kullanımına yönelik olarak seçenekler bulunuyor.

Sahip olduğu olanaklarla eşsiz bir yaşamın kapılarını aralayan İDAPARK Paşaköy’de yüzme havuzu, sauna ve spa, fitness salonu, basketbol ve spor alanları, çocuk oyun alanları gibi çok sayıda alternatif bir arada sunuluyor.

Konumuyla şehir içi ve şehir dışı ulaşım bağlantılarına erişim avantajı sağlayan İDAPARK Paşaköy; Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığıyla öne çıkarken, Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne 5 kilometre ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 14 kilometre mesafede bulunuyor. İstanbul Finans Merkezi’ne 16 kilometre uzaklıktaki proje, Sultan Korusu Mesire Alanı’na 3 kilometre ve Aydos Ormanı Millet Bahçesi’ne 7 kilometre mesafede konumlanıyor.

İKİ PROJEDE 433 KONUT VE 23 TİCARİ ÜNİTE

İDAPARK Yıldız ve İDAPARK Paşaköy’ün lansmanıyla birlikte İDAKON Yapı, yeni projeleri kapsamında İstanbul Anadolu Yakası’nda toplam 433 konut ve 23 ticari üniteyi hayata geçiriyor. İki proje, farklı ölçek ve daire seçeneklerine sahip olmakla birlikte ulaşılabilirlik, fonksiyonel mimari, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor.

İDAPARK Yıldız, 134 konutluk daha butik yapısı ve yüzde 75 yeşil alan oranıyla öne çıkarken; 50 bin 949 metrekarelik inşaat alanına sahip İDAPARK Paşaköy, 299 konut ve 23 ticari ünitenin yanı sıra geniş sosyal donatılarıyla kapsamlı bir yaşam alanı sunuyor.