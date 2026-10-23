İstanbul merkezli PAYMIX 5 soruşturması: 467 banka ve kripto hesabına el konuldu - Son Dakika
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İstanbul merkezli PAYMIX 5 soruşturması: 467 banka ve kripto hesabına el konuldu

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Malta merkezli ödeme kuruluşu PAYMIX üzerinden dönen yasa dışı bahis trafiğine İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Jandarma, şüphelilerin oyuncuları VIP gibi kategorilere ayırıp bonus vaadiyle yeniden para yatırmaya teşvik ettiğini belirledi. Şebekeye ait onlarca gayrimenkul, lüks araç ve 467 hesaba el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası kripto para ağlarını kapsayan dev bir yasa dışı bahis operasyonuna imza attı.

Soruşturmanın merkezinde, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma ve çekme trafiğinde finansal köprü olarak kullanılan Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX yer aldı.

KRİPTO AĞI ÜZERİNDE DETAYLI "FİŞLEME"

"PAYMIX 5" adı verilen geniş çaplı soruşturmada, çetenin kullanıcı verilerini profesyonel bir pazarlama şirketi gibi işlediği ortaya çıkarıldı. Şebekenin, sisteme kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarlarını, işlem sıklıklarını ve son aktiflik tarihlerini kripto altyapı üzerinden adım adım takip ettiği belirlendi.

Oyuncuları; “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde özel kategorilere ayıran şüphelilerin, ağı canlı tutmak için özel yöntemler kullandığı saptandı. Sistemde uzun süre işlem yapmayan veya bahis oynamayı bırakan kişilerin telefon ve canlı destek hatlarıyla tek tek arandığı; "bonus", "ücretsiz bahis" ve "özel oyun hakları" vadedilerek yeniden kripto kanallarla para yatırmalarının teşvik edildiği tespit edildi. Yüksek tutarlı işlem yapan "VIP" müşteriler için ise özel finansal tekliflerin devrede olduğu anlaşıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma Siber ekipleri, yapılan teknik ve mali takibin ardından kimlikleri belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında; Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerindeki belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine yönelik yapılan el koyma işlemlerinde örgüte ağır bir darbe indirildi. Operasyon neticesinde; Suç gelirleriyle alındığı belirlenen 13 adet araç, 10 adet konut, 6 adet tarla ve bahçeye el konuldu. Ayrıca şebekenin kara para aklama ve transfer trafiğinde kullandığı 467 adet banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.

Uluslararası ödeme ve kripto altyapılarının kötüye kullanıldığı organize suç ağına ilişkin adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bu sefer kasa kazanmadı sanırım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul merkezli PAYMIX 5 soruşturması: 467 banka ve kripto hesabına el konuldu - Son Dakika
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