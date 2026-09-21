Ağrı Dağı'na tırmanan Bekir Kutlar, 11 yıldır yamaç paraşütüyle uçuyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'na tırmanan Bekir Kutlar, 11 yıldır yamaç paraşütüyle uçuyor

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Ağrı Dağı\'na tırmanan Bekir Kutlar, 11 yıldır yamaç paraşütüyle uçuyor
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Ankara'da gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar, 2015'te Nepal'de tanıştığı yamaç paraşütünü 11 yıldır sürdürüyor. En son Ağrı Dağı'na tırmanan Kutlar, Erciyes, Hasan Dağı ve Süphan Dağı gibi zirvelere tırmanıp 'hike and fly' kapsamında uçuş yapıyor.

Ankara'da gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar, Türkiye'nin farklı dağlarına tırmandıktan sonra, zirvelerden yamaç paraşütüyle gökyüzüne süzülüyor.

Ankara'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Bekir Kutlar, yurt dışı seyahati sırasında tanıştığı yamaç paraşütünü 11 yıldır sürdürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dağlara tırmanan Kuttar, 'tırman ve uç' olarak bilinen 'hike and fly' sporu kapsamında zirvelere tırmanıyor ve ardından yamaç paraşütüyle gökyüzüne süzülüyor. Erciyes, Hasan Dağı ve Süphan Dağı'nın yanı sıra çok sayıda farklı noktada uçuş gerçekleştiren Kuttar, bu sporun doğayla iç içe olmasının yanı sıra gökyüzünde özgürce uçma deneyimi sunduğunu belirtiyor.

"Ankara'ya döndüğümde bu iş yapılıyor mu diye baktım ve o şekilde yamaç paraşütüne başladım"

Asıl mesleğinin gayrimenkul danışmanlığı olduğunu belirten Bekir Kutlar, yamaç paraşütüyle yurt dışı seyahatinde tanışmasının ardından bu sporu yapmaya başladığını ifade ederek, "Yurt dışı seyahatlerim oluyor ve 2015 yılında Nepal'e gitmiştim. Orada tesadüfen Pokhara bölgesinde yamaç paraşütü yapılırken gördüm. Merak ettim, orada uçuş da yaptım. Sonrasında Ankara'ya döndüğümde bu iş yapılıyor mu diye baktım ve ben de o şekilde yamaç paraşütüne başladım" dedi.

"Türkiye'nin birçok dağına tırmanış yaptım"

Türkiye'deki çeşitli dağlara tırmanış yaptıktan sonra zirveden atlayarak yamaç paraşütü yaptığını belirten Kutlar, "Türkiye'nin birçok dağına tırmanış yaptım. En son Ağrı Dağı'na tırmanış yapmıştım. Tırmanış olarak yaptığım spor 'hike and fly' diye biliniyor, yani 'tırman ve uç' demek. Ben de 10 yıldır bu şekilde Erciyes'e, Hasan Dağı, Süphan Dağı, tırmanarak uçtuğum yerlerdir. Onun dışında Ankara bölgesinde bol bol uçarım. Esasında Ağrı Dağı'na yamaç paraşütü için değil tırmanış için çıkmıştım. Orada 5 bin 320 metre zirve yaptım. Uçuş yapmadım çünkü orada uçuş malzemem yoktu. Şu an yeni malzemeyle uçuyorum" diye konuştu.

"Her sporun kendisine özel tehlikesi vardır"

Kutlar, tırman ve uç sporuyla ilgilenmek isteyenlerin, sporu güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli eğitimlerden geçmeleri gerektiğini vurgulayarak, "İşimden dolayı zamanım bol oluyor. Bu sporda hem doğayla iç içe olmanın güzel bir aktivitesi var hem de tırmanış yapıyoruz. Onun da ayrı bir güzelliği var. Her sporun kendisine özel tehlikesi vardır. Bu sporda iyi bir eğitim almak gerekiyor. Ben 11 yıldır uçuyorum ve sürekli acil durumlarla ilgili de çalışmalarım oluyor" şeklinde konuştu.

"Bu spor çok güzel, gökyüzündesiniz, kuşlar gibi uçuyorsunuz

Yamaç paraşütünün gökyüzünde uçma ve doğayla iç içe olma imkanı sunduğunu ifade eden Kutlar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu spora ilk başladığımda çevremdekiler çok itiraz etmişti. Çünkü bu spor genelde haberlerde hep iyi tarafından değil de kötü tarafından sunulduğu için ilk başta çevremden çok tepki almıştım. Sporu yapmaya başladıktan sonra aklınıza hiç öyle şeyler gelmiyor. Şimdi herkes beni severek izliyor, takip ediyor. Doğayı ve tırmanışı sevenlee benimle takılmalarını tavsiye ederim. Bu spor güzel, çünkü gökyüzündesiniz, kuşlar gibi uçuyorsunuz."

Kaynak: İHA
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