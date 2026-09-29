Yapımcı Mustafa Uslu ve kızına haraç tehdidi: Eski damat dahil 4 kişi gözaltında - Son Dakika
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Yapımcı Mustafa Uslu ve kızına haraç tehdidi: Eski damat dahil 4 kişi gözaltında

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Yapımcı Mustafa Uslu ve kızına haraç tehdidi: Eski damat dahil 4 kişi gözaltında
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'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile kızı Ecem Uslu'ya yurt dışı numaralardan mesaj atılarak 3,5 milyon avro istendiği iddia edildi. İstanbul'da haraç için 12 kurşunlama eylemine karıştığı belirlenen 11 kişiye yönelik operasyonda, Uslu'nun eski damadı F.D. ile davalık olduğu gayrimenkul danışmanı A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları reddetti.

İstanbul'da haraç için ev ve işyerlerini kurşunlayan 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında, "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile sanal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu'dan 3,5 milyon avro haraç istediği iddia edilen 4 kişinin de bulunduğu öğrenildi. Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. ile ortağı S.S. ve daha önce Mustafa Uslu ile 100 milyon liralık alacak nedeniyle davalık olan gayrimenkul danışmanı A.S.'nin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ KURŞUNLADILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haraç almak amacıyla ev ve işyerlerini kurşunlayan ve tehditle para toplamaya çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Gasp Büro Amirliği'ndeki sorguları sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, yapımcı Mustafa Uslu ile sanal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu'ya telefonla tehdit mesajları göndererek para istedikleri iddia edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

TEHDİT YURT DIŞI NUMARALARDAN GELDİ

Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'nun tehditlerle ilgili polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Mustafa Uslu'nun şikayetinde, yurt dışı numaralardan kendisine mesaj gönderen kişinin, "A.S.'ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro'yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin" şeklinde tehditte bulunduğunu söylediği belirtildi. Aynı kişilerin kızı ve ailesinin diğer üyelerine de benzer mesajlar gönderdiğini anlatan Uslu'nun, tehditlerin arkasında daha önce davalık olduğu gayrimenkul danışmanı A.S., onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.'nin olabileceğini polise söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA ESKİ DAMAT DA VAR

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, tehdit ve zorla para isteme olaylarıyla ilgili aralarında eski damat F.D., gayrimenkul danışmanı A.S. ve ortağı S.S.'nin de bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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