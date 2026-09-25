Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor - Son Dakika
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Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor

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Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet\'te sistem değişiyor
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Gayrimenkul ilanlarında e-Devlet üzerinden yürütülen yetkilendirme sisteminin kapsamı genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle emlakçıyla yapılan yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik sisteme taşınması ve sözleşme sona erdiğinde ilanın otomatik olarak yayından kaldırılması planlanıyor. Bir taşınmaz için yalnızca tek emlakçıya yetki verilmesi seçeneği de değerlendiriliyor.

ayrimenkul sektöründe ilan verme ve yetkilendirme süreçlerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamının genişletilmesi için yürütülen çalışmalarla birlikte mülk sahipleri ile emlak işletmeleri arasındaki süreçlerin daha sıkı şekilde takip edilmesi planlanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ VERİLİYOR

Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden kendisine ait gayrimenkulü seçerek yetki belgesine sahip emlak işletmesine ilan yayımlama izni verebiliyor.

Böylece ilan platformlarında bir taşınmazın sahibi ile ilanı yayımlayan emlak işletmesi arasındaki yetki ilişkisi elektronik ortamda doğrulanabiliyor.

Yeni düzenlemeyle sistemin kapsamının daha da genişletilmesi planlanıyor.

YETKİLENDİRME SÖZLEŞMESİ DE SİSTEME GİRECEK

Üzerinde çalışılan modele göre, mülk sahibi ile emlak işletmesi arasında imzalanan yetkilendirme sözleşmesinin elektronik sisteme entegre edilmesi hedefleniyor.

Böylece yalnızca ilan verme yetkisinin bulunup bulunmadığı değil, emlak işletmesinin taşınmazı hangi sözleşmeye dayanarak pazarladığı da sistem üzerinden takip edilebilecek.

Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda gayrimenkul ilanları ile yetkilendirme sözleşmeleri arasında doğrudan bağlantı kurulacak.

SÖZLEŞME BİTERSE İLAN DA KALKACAK

Yeni sistemde öne çıkan değişikliklerden biri de ilanların otomatik olarak yayından kaldırılmasına ilişkin olacak.

Mülk sahibi ile emlak işletmesi arasındaki yetkilendirme sözleşmesinin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, söz konusu sözleşmeye bağlı emlak ilanının da otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor.

Bu yöntemle artık taşınmazı pazarlama yetkisi bulunmayan emlak işletmelerinin eski ilanlarının internette kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TEK EMLAKÇI SEÇENEĞİ MASADA

Mevcut sistemde bir taşınmaz sahibi aynı gayrimenkul için birden fazla emlak işletmesine ilan yayımlama yetkisi verebiliyor.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda bu uygulamanın değiştirilmesi de değerlendiriliyor. Bir taşınmaz için yalnızca tek emlak işletmesine yetki verilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Düzenlemenin özellikle küçük ve orta ölçekli emlak işletmelerine olası etkilerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

YABANCI MÜLK SAHİPLERİ İÇİN YENİ DOĞRULAMA

Çalışmaların bir başka ayağını yabancı taşınmaz sahiplerinin verdiği ilanlar oluşturuyor.

Yabancı mülk sahipleri ile bazı istisnai taşınmaz ilanlarında kullanılabilecek yöntemlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir doğrulama mekanizması üzerinde çalışılıyor.

Böylece ilanı veren kişi veya işletmenin taşınmaz üzerindeki yetkisinin daha güvenli şekilde doğrulanması amaçlanıyor.

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA GÜVENLİ ÖDEME ADIMI

Gayrimenkul sektöründe yalnızca ilan sisteminde değil, ödeme süreçlerinde de değişiklik hazırlıkları bulunuyor. Taşınmaz satışlarında para transferinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi de sektörün gündemindeki önemli başlıklardan biri.

Yeni sistemlerle birlikte ilan verme aşamasından satış ve ödeme sürecine kadar gayrimenkul işlemlerinin daha fazla elektronik ortam üzerinden takip edilmesi hedefleniyor.

E-DevletEkonomiEmlakSon Dakika

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