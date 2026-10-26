SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi - Son Dakika
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SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

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SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için aranan finansal varlık tutarını 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltti. Profesyonel müşteri kabul edilmek için gereken işlem hacmi şartı da 5 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Yeni kararla gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına tanınan istisnalar kaldırılırken, şirketlerin profesyonel müşteri sayılmasına ilişkin finansal şartlar da güncellendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcı olmak için aranan finansal varlık tutarını 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltti. Profesyonel müşteri kabul edilmek için gereken işlem hacmi de 5 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına tanınan istisnalar da kaldırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım piyasalarında nitelikli yatırımcı ve profesyonel müşteri statüsüne ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Kurulun 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan kararla, yatırımcıların sağlaması gereken finansal varlık ve işlem hacmi tutarları yeniden belirlendi.

NİTELİKLİ YATIRIMCI LİMİTİ 50 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

SPK'nın yeni kararına göre, nitelikli yatırımcı şartlarında esas alınan finansal varlık tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı.

Böylece söz konusu tutarda 5 katlık artışa gidilmiş oldu. Düzenleme, nitelikli yatırımcılara yönelik fonlara yatırım yapmak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor.

İŞLEM HACMİ ŞARTI DA 5 KATINA ÇIKTI

Kurul, talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek yatırımcılar için aranan işlem hacmi tutarında da değişiklik yaptı.

Daha önce 5 milyon lira olarak uygulanan işlem hacmi şartı, yeni kararla 25 milyon liraya yükseltildi.

SPK'nın açıklamasında, "Yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINDA İSTİSNA KALDIRILDI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer bölümünü ise gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonları oluşturdu.

SPK, bu fonların katılma paylarının satışında nitelikli yatırımcılara yönelik daha önce getirilen istisnayı kaldırdı.

Böylece gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapacak kişilerin de nitelikli yatırımcılar için geçerli genel şartlara tabi olması kararlaştırıldı.

ŞİRKETLER İÇİN DE ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Yeni karar yalnızca bireysel yatırımcıları kapsamıyor. Tüzel kişilerin profesyonel müşteri olarak kabul edilmesinde aranan finansal tutarlar da güncellendi.

SPK, çeşitli tebliğlerde profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yapılarak belirlenen nitelikli yatırımcı şartlarının da yeni tutarlara uygun hale getirildiğini duyurdu.

YATIRIMCILAR İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yeni düzenlemeyle nitelikli yatırımcı statüsünde aranan finansal eşikler önemli ölçüde yükselmiş oldu.

Daha önce 10 milyon liralık finansal varlık şartını sağlayan ancak 50 milyon liralık yeni tutara ulaşamayan yatırımcıların, yalnızca bu kritere dayanarak nitelikli yatırımcı kabul edilmesi mümkün olmayacak.

Bununla birlikte profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı statüsünün belirlenmesinde mevzuattaki diğer koşullar da önem taşıyor. Düzenlemenin mevcut fon sahiplerine nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

Sermaye Piyasası KuruluEkonomiSon Dakika

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