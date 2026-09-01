Depoya benzin yerine mazot konuldu! Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sürücülerin akaryakıt istasyonlarında karşılaşabildiği yanlış yakıt dolumu nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin dikkat çeken bir karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin önüne gelen dosyanın temelini, İzmir'de bir akaryakıt istasyonunda aracın deposuna yanlış yakıt konulmasının ardından başlayan hukuki süreç oluşturdu.

ARACINDA 59 BİN LİRALIK ZARAR OLUŞTU

Dava dosyasına göre olay 2022 yılında İzmir'de yaşandı. Aracına yanlış yakıt konulan sürücü, bu nedenle aracında 59 bin liralık tamir zararı oluştuğunu belirterek yasal yollara başvurdu.

Sürücü açtığı davayı kazanırken, akaryakıt istasyonuna yakıt temin eden ana dağıtıcı şirket karara itiraz etti.

YEREL MAHKEME ANA DAĞITICIYI SORUMLU TUTMADI

İtirazı değerlendiren yerel mahkeme, ana dağıtıcı şirketin talebini haklı buldu. Mahkeme, yanlış yakıt dolumundan doğan zarara ilişkin davanın ana dağıtıcı şirkete değil, doğrudan akaryakıt istasyonuna yöneltilmesi gerektiğine hükmetti.

Dosya daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edilerek Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin önüne taşındı.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI HATALI BULDU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı ayrıntılı şekilde inceledi. 1 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, yerel mahkemenin değerlendirmesinin hatalı olduğuna hükmedildi.

Yargıtay, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatı dikkate alarak yanlış yakıt dolumu nedeniyle ortaya çıkan ayıplı hizmetten yalnızca istasyonun sorumlu tutulamayacağı sonucuna vardı.

ANA DAĞITICI ŞİRKET DE SORUMLU

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zarardan bayi ile birlikte ana dağıtıcı şirket de sorumlu olacak.

Daire, ayıplı hizmet nedeniyle meydana gelen zarardan ortak sorumluluk bulunduğuna hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

SÜRÜCÜLER İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Karar, akaryakıt istasyonunda aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarara uğrayan tüketiciler açısından önem taşıyor.

Yargıtay'ın kararına göre bu tür durumlarda oluşan zarardan yalnızca yakıt dolumunun gerçekleştirildiği istasyon değil, istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcı şirket de sorumlu tutulabilecek.