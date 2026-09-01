Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler - Son Dakika
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Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

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Girne açıklarında batan Filo Jet'le ilgili facianın ardından geminin geçmişine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, feribotun yıllar önce geçirdiği kazada ağır yapısal hasar aldığını ve kapsamlı onarım gerektiğine ilişkin rapor hazırladığını, ancak gemi sahipleriyle anlaşamadıklarını söyledi. Kılıç, sahiplerinin daha sonra gemiyi bir Yunan firmasına “el yordamıyla” tamir ettirdiklerine dair beyanda bulunduğunu aktardı.

Girne açıklarında batan Filo Jet faciasıyla ilgili soruşturma devam ederken, 26 yıllık geminin geçmişine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Feribotun daha önce iki kez kaza geçirdiği belirtilirken, yıllar önce gemiyi inceleyen Türk mühendisin yaptığı uyarı ve sonrasında gerçekleştirilen tamir işlemi gündeme geldi.

Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, Gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada Filo Jet'in yaklaşık 10 yıl önce Mersin Taşucu'nda karaya oturduğunu ve geminin baş kısmında ağır yapısal hasar oluştuğunu anlattı.

TÜRK MÜHENDİS 50 SAAT BOYUNCA İNCELEMİŞ

Gemiyi kazanın ardından yaklaşık 50 saat boyunca incelediğini söyleyen Kılıç, hasarın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek boyutta olduğunu ifade etti.

Kılıç, “Baş kısmından yara almıştı. Çok ağır yapısal hasar vardı. 50 saat boyunca inceledim. Nitelikli ve teknik açıdan zor bir tamir işlemi gerekiyordu. O dönem hazırladığım raporda mutlaka klas altında tamir edilmesinin şart olduğunu belirttim” dedi.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

GEMİ SAHİPLERİYLE ANLAŞAMADILAR

Kılıç'ın açıklamasına göre hazırlanan raporun ardından geminin nasıl tamir edilmesi gerektiği konusunda sahipleriyle anlaşmazlık yaşandı.

Geminin ağır yapısal hasarının belirli teknik şartlar altında giderilmesi gerektiğini belirten Kılıç, gemi sahipleriyle bu konuda anlaşamadıklarını ve meselenin daha sonra yargıya taşındığını söyledi.

"EL YORDAMIYLA BİR YUNAN FİRMASINA TAMİR ETTİRDİLER"

Kılıç'ın asıl dikkat çeken açıklaması ise Filo Jet'in daha sonra nasıl tamir edildiğine ilişkin oldu.

Gemi sahiplerinin yargı sürecinde feribotu bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerine ilişkin beyanda bulunduğunu belirten Kılıç, “Daha sonra konu yargıya taşındı. ‘El yordamıyla’ bir Yunan firmasına tamir ettirdiklerine dair bir beyan sundular. Oysa işin ehli olmayan kişilere yaptırmışlardı” ifadelerini kullandı.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

"SOL TARAFINDA YAMA YAPILMIŞ BÜYÜK BİR PARÇA VARDI"

Filo Jet'in geçmişte aldığı hasara ilişkin bir başka dikkat çeken açıklama da facianın ardından arama çalışmalarına katılan ticari tekne kaptanı Mustafa Koç'tan geldi.

Koç, geminin geçmişte aldığı hasar nedeniyle yıllarca karada kaldığını belirterek, “Bu gemi geçmişte aldığı yara sebebiyle 5 yıl karada kaldı. Sol tarafında yama yapılmış büyük bir parça vardı. O parça attı. Batmanın sebebi de vurulan o yerden kaynaklanıyor” dedi.

KAPTAN: GEMİNİN ÖN TARAFI KOPTU

Faciaya ilişkin tutuklanan Filo Jet'in kaptanı M.Ö.'nün ifadesi de geminin geçmişte aldığı hasara ilişkin iddiaları daha dikkat çekici hale getirdi.

Kaptan M.Ö., meteorolojik verilere göre sefere çıkarken bir problem görmediğini savunarak, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve feribotun alabora olduğunu ifade etti.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Şüpheliler ayrıca geminin sertifikasyonunda hem seyir hem de idari açıdan gerekli izinlerinin bulunduğunu savundu.

YOLCULAR İHMALLERİ TEK TEK ANLATTI

Öte yandan faciada kurtulan yolcular, olay anına ilişkin ciddi ihmaller bulunduğunu dile getirdi. Yolcular; kapıların kilitlendiğini, can yeleklerinin dağıtılmadığını ve can kurtarma sandallarının denize bırakılmadığını aktardı.

Geminin su almaya başlamasının ardından geri dönülmesi yönündeki taleplere rağmen yolculuğun sürdürüldüğü de yolcuların dile getirdiği iddialar arasında yer aldı.

"KAPTANI KARAYA BİZZAT BEN ÇIKARDIM"

Arama çalışmalarına katılan Mustafa Koç, gemiyi kaptan ve mürettebatın yolculardan önce terk ettiği yönündeki anlatımlarla örtüşen bir açıklama yaptı.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Koç, “Gemiyi ilk içindeki kaptan mı terk etti? Etti. Birinci ve ikinci kaptanı karaya bizzat ben çıkardım” ifadelerini kullandı.

Olayı öğrendikten yaklaşık 45 dakika sonra bölgeye ulaştığını belirten Koç, yan yatmış geminin üzerinde 80-90 kişi bulunduğunu ve 60-65 yetişkini limana götürdüklerini anlattı.

KAPTAN VE MÜRETTEBAT TUTUKLANDI

Faciaya ilişkin mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden, aralarında Filo Jet'in kaptanı M.Ö. ile mürettebatın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. İkisi kamu görevlisi olmak üzere 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Geminin fırtınalı havada sefere çıkmasına izin verilmesi de soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

SEFER İZNİ VEREN YETKİLİLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kaptanın hava ve deniz koşullarını değerlendirebilecek tecrübeye sahip olduğuna işaret ederek, “Tecrübeli bir kaptandı, bu sefere çıkmayabilirdi. Ölü dalgaların olduğunu biliyordu” dedi.

Arıklı, kaptanın “Ben bu sefere çıkacağım” demesinin ardından liman başkanlığının izin verdiğini belirtti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Filo Jet'in seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üstel, “Kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek” dedi.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ ARANIYOR

Faciada Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer ve Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti.

Kayıp 20 kişinin ise Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Amine Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran olduğu açıklandı.

Yunanistan, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika KKTC Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    Şimdi o bunu suçlar ,bu onu suçlar. olan giden canlara oldu. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun İnşallah. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler - Son Dakika
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