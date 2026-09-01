Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Bolu Belediyesi\'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
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Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Halihazırda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Özcan dışındaki 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.

Soruşturmada, belediyenin çöp toplama hizmetlerinde kullanılan bazı araçların çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi.

34 MİLYON 288 BİN LİRALIK FAZLA ÖDEME TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen çöp toplama araçları üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve belediye binasındaki aramalar sürüyor.

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sernazze Sernazze:
    bunların hepsini seçenler utansın 4 5 Yanıtla
    mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Aynen ?????? 4 4
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    neden iktidar ve ortağı belediyeler araştırılmıyor bunlar sütten çıkmış ak kaşık mübarek 3 0 Yanıtla
  • Tahsin Celik Tahsin Celik:
    tüm belediyelerde araştırılsın çoğunda vardır 3 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    sizin sokaklara çıkmamanız gerekiyor bence ozaman 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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