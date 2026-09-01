Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü - Son Dakika
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Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor\'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
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Trabzonspor, Amedspor'a 2-1 mağlup olurken bordo-mavililerin tek golünü Muhammed Salah attı ancak bu gol puan için yetmedi. Bazı taraftarlar, Salah'ın transferinin Fatih Tekke'nin geçen sezon kurduğu oyun düzenini bozduğunu savunurken, bazıları ise kötü gidişatın yıldız futbolcuyla ilgisi olmadığını belirtti. Avrupa'dan elenmenin ardından istifa eden Tekke'nin kararı yönetim tarafından kabul edilmemişti.

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından takımın sezona başlangıcı ve sahadaki performansı tartışılmaya başlandı.

Bordo-mavililerde eleştirilerin merkezinde teknik direktör Fatih Tekke bulunurken, kadroya katılan dünya yıldızı Muhammed Salah'ın takım üzerindeki etkisi konusunda da farklı görüşler ortaya çıktı.

Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

"SALAH GELİNCE OYUN DÜZENİ BOZULDU" YORUMU

Bazı Trabzonsporlu taraftarlar, Fatih Tekke'nin geçen sezon takımın başına geçmesinin ardından oluşturduğu oyun düzeninin bu sezon değiştiğini savundu.

Bu görüşü dile getirenler, Salah gibi dünya çapında bir yıldızın takıma katılmasının diğer futbolcuların saha içindeki rollerini ve performanslarını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Salah'ın bireysel performansından ziyade takım içindeki dengelerin değiştiğine dikkat çeken bu kesim, Fatih Tekke'nin geçen sezon oynattığı futbol ile bu sezonki görüntü arasında fark bulunduğunu savundu.

Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

SALAH'I SAVUNANLAR DA VAR

Tartışmanın diğer tarafında ise Salah'ın Trabzonspor'un aldığı sonuçlardan sorumlu tutulmasının doğru olmadığını düşünenler yer aldı. Bu görüşü savunan taraftarlar, takımın genel performansındaki düşüşün tek bir oyuncunun transferine bağlanamayacağını belirterek, Salah'ın bireysel olarak takıma katkı sağladığını ifade etti.

Nitekim Mısırlı yıldız, Amedspor karşılaşmasında da Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti. Bordo-mavililer buna rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

FATİH TEKKE İSTİFA ETMİŞTİ

Trabzonspor'daki tartışmaların öncesinde teknik direktör Fatih Tekke cephesinde de önemli bir gelişme yaşanmıştı. Avrupa'dan elenmelerinin ardından istifa kararı alan Fatih Tekke, kararını yönetime iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmemiş ve Tekke ile yola devam etme kararı almıştı.

GÖZLER TEKKE VE SALAH'A ÇEVRİLDİ

Amedspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'daki oyun ve sonuç tartışmaları yeniden alevlenirken, Salah'ın gelişiyle takımın dengesinin değiştiğini savunanlarla bunun Mısırlı yıldızla hiçbir ilgisinin olmadığını düşünenler iki farklı görüşte buluştu. Bordo-mavililerde önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar, Fatih Tekke yönetimindeki takımın gidişatı açısından belirleyici olacak.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Fatih Tekke, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • RAMAZAN KARAMAN RAMAZAN KARAMAN:
    salah ne yapsın çıkıp sahaya elinden geleni yapıyo golünüde atıyo bu kadro fatih hocaya biraz ağır geldi daha deneyimli ve birazda otoriter bir haca lazım bence. 6 0 Yanıtla
  • Muhammed ACAR Muhammed ACAR:
    adam canını dişine takarak oynuyor dün iki tane kontratagi kesti kusura bakmasın fatih bey artık birakmasi gerek 3 0 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    TAKIMLA KAPSAMLI KONUŞMA YAPILMASI GEREK KİMİN NE DERDİ VARSA SÖYLESİN GEÇEN SEZON 3. OLAN TAKIMDAN ESER YOK.... 2 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Amed güzel oynadı demek gerekiyor bence 0 1 Yanıtla
  • mkuyuk49@gmail.com [email protected]:
    Bu tekkeden bu saatten sonra hayır gelmez. salıverin gitsin küçük enişteyi. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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