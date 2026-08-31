Poizi Konserinde Kavga

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEYOĞLU'nda rapçi Poizi'nin konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Konser sırasında yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar görülüyor.