Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini 6-2 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada gollerin yanı sıra Cengiz Ünder'in eski takımına karşı sahaya çıkması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş, Çorum FK karşısında aldığı sonuçla 6 sezon sonra ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında 6 gole ulaştı. Siyah-beyazlılar son olarak şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunun 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 6 gollü bir galibiyet elde etmişti.

VLAHOVIC'TEN HAT-TRICK

Beşiktaş'a Çorum FK karşısında galibiyeti getiren golleri Dusan Vlahovic (3), İlhan Fakılı, Vaclav Cerny ve Michael Murillo kaydetti. Vlahovic attığı 3 golle hat-trick yaparak farklı galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKTI

Maçın dikkat çeken isimlerinden biri de Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan milli futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma geri dönmüş, ardından Çorum FK'ya gönderilmişti. Cengiz Ünder böylece yeni takımıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi.

OYUNA GİRMEDEN ÖNCEKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Cengiz Ünder'in oyuna girmeye hazırlandığı sırada yedek kulübesinde çekilen görüntüsü ise karşılaşmanın öne çıkan karelerinden biri oldu. Üzerindeki formasını çıkarmış şekilde teknik ekipten taktik alan milli futbolcunun yorgun ve mutsuz görüntüsü dikkat çekti. Cengiz Ünder'in kulübedeki bu halini gören futbolseverler, "Nereden nereye!" demeden edemedi.