Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika
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Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı
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Beşiktaş'ın Çorum FK'yı 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada gözler bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Cengiz Ünder'e çevrildi. Fenerbahçe'den Çorum FK'ya gönderilen milli futbolcunun oyuna girmeden önce kulübedeki yorgun ve mutsuz görüntüsünü gören futbolseverler, "Nereden nereye!" demeden edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar rakibini 6-2 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada gollerin yanı sıra Cengiz Ünder'in eski takımına karşı sahaya çıkması da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş, Çorum FK karşısında aldığı sonuçla 6 sezon sonra ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında 6 gole ulaştı. Siyah-beyazlılar son olarak şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunun 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 6 gollü bir galibiyet elde etmişti.

VLAHOVIC'TEN HAT-TRICK

Beşiktaş'a Çorum FK karşısında galibiyeti getiren golleri Dusan Vlahovic (3), İlhan Fakılı, Vaclav Cerny ve Michael Murillo kaydetti. Vlahovic attığı 3 golle hat-trick yaparak farklı galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKTI

Maçın dikkat çeken isimlerinden biri de Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan milli futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma geri dönmüş, ardından Çorum FK'ya gönderilmişti. Cengiz Ünder böylece yeni takımıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giydi.

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

OYUNA GİRMEDEN ÖNCEKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Cengiz Ünder'in oyuna girmeye hazırlandığı sırada yedek kulübesinde çekilen görüntüsü ise karşılaşmanın öne çıkan karelerinden biri oldu. Üzerindeki formasını çıkarmış şekilde teknik ekipten taktik alan milli futbolcunun yorgun ve mutsuz görüntüsü dikkat çekti. Cengiz Ünder'in kulübedeki bu halini gören futbolseverler, "Nereden nereye!" demeden edemedi.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Neden Nerden Nereye, Amerikandan Vatikana mı. Sonuçta O Grupta Bir Oyuncu Grubu. Ve Süper Lig Ekibi dır. Sanki Uzay Takımından Gelmiş Yeryüzüne. Çorum deyince Cucelermi Oynuyor. Her Oyuncu Değerlidir Ve Oyıncudur. Kiminin Şansı Kimin nin Bahtıdır. Futbol Öyle Yıldızlar verkı Maalesef Vitrine Çıkmıyor. Örnek.. Ali HABEŞOĞLU. Bakınız İsveç trn Farkedıldı Bodrumsporda Ne Oyıncudur Ama Kim Anlarki Bizm Futbol dan Gözlükle Bakış Vardır. Net Göremiyoruz. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Baki Hakan Baki:
    Öyle ahım şahım bir futbolcu değildi zaten herkesin atabileceği golleri atardı. Pas veren adam iyiydi. Şimdi Cengiz iyi pas veren adam olsa yine parlar. 1 0 Yanıtla
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