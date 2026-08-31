ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı - Son Dakika
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ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı

ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı
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ABD'nin İran'a ait Larak Adası'nı vurması ve Tahran'ın Ürdün'deki ABD üslerine saldırıyla karşılık vermesi petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol yüzde 2 artışla 89,87 dolara çıkarken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik piyasalardaki endişeyi artırdı. Uzmanlar, mevcut koşullarda petrolün 85-95 dolar bandında seyretmesini bekliyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda tansiyon yeniden yükselirken enerji piyasaları haftaya hareketli başladı. ABD güçlerinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'nda bulunan iki fırlatıcıyı vurmasının ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı 89,87 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varili yüzde 1,74 artışla 84,85 dolardan işlem gördü.

ABD LARAK ADASI'NI VURDU

ABD güçleri pazar günü Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'a ait Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı hedef aldı. Saldırı, ABD'nin temmuz ayı sonundan bu yana İran topraklarına yönelik bilinen ilk saldırısı olarak kayıtlara geçti.

İran ise saldırıya karşılık verdi. İran Devrim Muhafızları'na dayandırılan bilgilere göre Tahran, Ürdün'deki iki ABD hava üssünü hedef aldı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN HARG ADASI PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın önemli enerji merkezlerinden Harg Adası'nın ağır saldırı altında olduğunu öne süren bir paylaşım yaptı.

Ancak Harg Adası'nın saldırıya uğradığını doğrulayan herhangi bir kanıt bulunmazken, Trump'ın paylaşımına yapay zekâyla oluşturulmuş bir video eşlik etti.

İran yönetimi de Harg Adası'na saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamayı reddederek petrol faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI PETROL PİYASASININ ODAĞINDA

Petrol fiyatlarındaki yükselişte en önemli başlıklardan biri Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik oldu. Şubat sonunda savaş başlamadan önce dünya petrolünün yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan taşınıyordu.

Çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmeler çıkmaza girerken arabulucular Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu boğazdan geçen görünür ticari gemilerin sayısının günde yalnızca 5'e kadar gerilemesi, nakliye şirketlerinin saldırı riskine karşı temkinli hareket ettiğini gösterdi.

TANKERE MERMİ İSABET ETTİ

Bölgedeki güvenlik endişelerini artıran bir başka gelişme de cumartesi günü yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankere mermi isabet ettiği bildirildi.

Enerji piyasası uzmanları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin sürebileceğini değerlendiriyor.

DBS Enerji Araştırmaları Başkanı Suvro Sarkar, mevcut koşullarda petrol fiyatlarının varil başına 85 ila 95 dolar aralığında hareket edebileceğini öngördü.

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağını belirterek Washington yönetiminin Tahran'a karşı her hafta yeni ikincil yaptırımlar açıklayabileceğinin sinyalini verdi.

ABD-İran geriliminin yeniden alevlenmesi ve dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi, enerji piyasalarının önümüzdeki günlerde de bölgeden gelecek gelişmelere odaklanmasına neden oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Ekonomi, Piyasa, Tahran, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı - Son Dakika

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