Yıldız Tilbe söyledi, 200 bin kişi İstiklal Marşı’na eşlik etti
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü Gaziosmanpaşa’da düzenlenen konserle kutlandı. Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı gecede, sanatçının İstiklal Marşı’nı başlatmasının ardından 200 bini aşkın kişi marşa hep birlikte eşlik etti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçede geniş katılımlı bir kutlama programı düzenledi. Gecenin konuğu ise sevilen sanatçı Yıldız Tilbe oldu.
Sahneye çıkan Tilbe, sevilen parçalarını seslendirerek meydanı dolduran kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı. Ancak konserin en dikkat çeken bölümü, sanatçının şarkılarının yanı sıra yaptığı anlamlı çağrıyla yaşandı.
Tilbe, İstiklal Marşı öncesinde sahneden yaptığı konuşmada “30 Ağustos Zafer Bayramı ve bütün şehitlerimiz için. Vatanımız için. Ölülerimiz, yaşayanlarımız, bugünümüz, yarınımız için” ifadelerini kullandı.
MEYDAN TEK SES OLDU
Bu sözlerin ardından İstiklal Marşı’nı okumaya başlayan Yıldız Tilbe’ye meydandaki kalabalık da eşlik etti.
İlk mısralarla birlikte binlerce kişi hep bir ağızdan marşı söylemeye başladı. Gaziosmanpaşa’da 200 bini aşkın kişinin aynı anda İstiklal Marşı’nı okuduğu anlar, gecenin en duygu yüklü görüntülerinden biri oldu.
Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser, Yıldız Tilbe’nin performansının yanı sıra dev kalabalığın oluşturduğu coşkulu görüntülerle de geceye damga vurdu.
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