Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

DİJİTAL MATERYALLERDE YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Vali Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde teknik inceleme yapıldı.

İncelemelerde Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da şüpheliler E.E. ve S.K., Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok, tutuklu bulundukları cezaevinden alınarak önce Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra üç isim, yoğun güvenlik önlemleri altında ifadelerinin alınması amacıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

BAŞSAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki çeşitli suçlara temas eden tesadüfi delil niteliğinde fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."