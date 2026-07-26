Ahmet Sarı'nın Yaratıcı Klima Çözümü - Son Dakika
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Ahmet Sarı'nın Yaratıcı Klima Çözümü

Ahmet Sarı\'nın Yaratıcı Klima Çözümü
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Manavgat'ta Ahmet Sarı, 1988 model Tofaş Kartal'ına otobüs kliması takarak serinleme sağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Sarı, yaz aylarında etkisini artıran kavurucu sıcaklara karşı ilginç bir çözüm geliştirdi. 1988 model Tofaş Kartal marka otomobilinin tavanına otobüs tipi klima sistemi taktıran Sarı, aracını adeta dört tekerlekli bir serinleme odasına çevirdi.

Manavgat Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir et entegre tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Sarı, orijinalinde klima bulunmayan 1988 model Tofaş Kartal marka otomobilini yaz sıcaklarında daha konforlu kullanabilmek için farklı bir yöntem tercih etti. Aracın tavanına yüksek soğutma kapasitesine sahip otobüs tipi klima sistemi monte ettiren Sarı'nın otomobili görenlerin de ilgisini çekiyor. Otobüs tipi klima sistemi, yüksek soğutma ve ısıtma kapasitesi sayesinde aracın iç sıcaklığını kısa sürede düşürüyor. Sıcak yaz günlerinde otomobilin içini adeta buz dolabına çeviren sistem, görenlerin de dikkatini çekiyor.

"Sıcakta bunalan sürücüler daha fazla kaza yapabiliyor"

Manavgat'ta özellikle son yıllarda yaz sıcaklarının daha da bunaltıcı hale geldiğini belirten Ahmet Sarı, klimasız araç kullanmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Otomobilinin üretildiği dönemde klimanın bulunmadığını hatırlatan Sarı, "Benim otomobilim 1988 model Kartal. Bu araçlar piyasaya çıktığında sadece kaloriferi vardı. Bugüne kadar bu şekilde idare ettim. Ancak Manavgat'ta son 1-2 yıldır sıcaklıklar dayanılmaz seviyelere ulaştı. Bu nedenle klima taktırmak zorunda kaldım. Sıcakta bunalan sürücüler dikkatini kaybedebiliyor ve kazalar yaşanabiliyor. Araç sürücülerine klimasız araç kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Araçlarında klima yoksa benim yaptığım gibi bir çözüm üretebilirler. Böylece sıcaktan kaynaklı oluşabilecek kazaların da önüne geçilebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Ahmet Sarı'nın Yaratıcı Klima Çözümü - Son Dakika

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