Murat Dalkılıç: Günlerce komada kaldım

Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği sağlık sorununda 13. operasyonu da geride bıraktı. Burnundaki rahatsızlık nedeniyle çocukluk yaşlarından itibaren ameliyatlar geçiren ünlü şarkıcı, son operasyonun ardından kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Kıbrıs konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dalkılıç, sağlık durumundaki gelişmeyle ilgili “Kendimi iyi hissediyorum artık, en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

13. OPERASYONUN ARDINDAN RAHATLADI

Yıllar boyunca farklı operasyonlar geçiren Dalkılıç’ın tedavisinde zaman içerisinde çeşitli yöntemlere başvuruldu. Doğal kıkırdak dokusunun yetersiz kalmasının ardından medikal protez kullanılan şarkıcı, 13. operasyon sonrasında tedavisinde olumlu bir noktaya ulaştı.

Yaşadığı sürecin yalnızca estetik bir değişimden ibaret olmadığını vurgulayan Dalkılıç, sağlık sorunlarının kendisini yıllardır zorladığını anlattı.

AMELİYAT SIRASINDA ENFEKSİYON KAPTI

Geçmişte geçirdiği operasyonlardan birinde enfeksiyon kaptığını belirten Dalkılıç, bu durumun kendisini yeniden yeniden ameliyat masasına götürdüğünü söyledi.

Şarkıcı yaşadığı zorlu süreci, “O enfeksiyonda beni defalarca tekrar tekrar ameliyat masasına yatırdı. 11'er saat iki tane akciğer ameliyatı oldum ve komada yattım” sözleriyle anlattı.

Enfeksiyon nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Dalkılıç, tedavi sürecinde hayati risklerle de karşı karşıya kaldı. Yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle uzun süre hastanede kalan şarkıcı, bu dönemin hayatındaki en zor süreçlerden biri olduğunu ifade etti.

“DOKTORLAR ŞANS VERMİYORLARDI”

Dalkılıç, yıllar süren tedavisinin bazı dönemlerinde doktorların da olumlu bir sonuç beklemediğini dile getirdi. Şarkıcı, yaşadığı süreci anlatırken, “Hiç giderilmeyecekti, doktorlar şans vermiyorlardı, bu noktaya gelmek bile bir mucize” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde yaşam biçiminde de değişiklik yapan Dalkılıç, alkol ve sigaranın yanı sıra gluten ve şekeri de hayatından çıkardığını belirtti.

13.operasyonun ardından sağlık durumunda olumlu gelişme yaşayan Murat Dalkılıç, tüm bu zorlu sürece rağmen sahne çalışmalarına devam ediyor.