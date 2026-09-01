Tuncel Sonel\'den aylar sonra ilk açıklama: Gülistan kızımızın...

Gülistan Doku soruşturması yıllar sonra yeniden açılırken; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu ve birçok kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Genç kızdan yıllardır haber alınamazken, öldürüldüğü tahmin edilen Doku'nun cansız bedenine ise halen ulaşılamadı. Ancak tanık ifadeleri, baz kayıtları, telefon incelemeleri ve diğer tüm deliller; Sonel ailesini işaret etmişti.

HABERLER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞ

Kamuoyu cinayetin aydınlatılacağı günü beklerken Tuncay Sonel'in sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlandı. Sonel, "Şahsım ve ailem ile ilgili 5 aydır yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamında çıkan, ülke gündeminde ailemi hedef gösteren haber, yorum ve masumiyet karinesini hiçe sayan asılsız isnatlara karşı avukatlarımız tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"ALNIM AK, VİCDANIM RAHAT"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Gülistan Doku soruşturmasının açıklığa kavuşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması en büyük arzumuzdur. Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izni ile adalet er ya da geç tecelli edecektir. Dostlarımız ve sevdiklerimiz bizden en ufak bir şüphe duymasınlar. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık. Çok üzüldük. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık.

"UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN..."

Gülistan kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de Devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık. Ucu nereye dokunursa dokunsun inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar da bizler de ailece haksız, asılsız isnatlarla muhatap kalmayız. Ailemizle, sevdiklerimizle en kısa sürede Allah’ın izniyle bir araya geliriz. Selam ve hürmetlerimle.