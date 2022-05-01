Son Dakika Kartal Haberleri

12:39 Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

11:42 Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, vatandaşlarla ve çalışanlarla bayramlaştı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı sonrası belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

17:25 TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0 TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. son hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Uşak Spor ile 0-0 berabere kaldı.

18:00 Futbol: Spor Toto 1. Lig Stat: Menemen İlçeHakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Turgut, Suat GüzNasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sabbah), Cisse, Ömer Şahbaş, Kerem Paykoç (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Oğuzhan Çapar, Sinan Akgöl, Toni Gomes (Dk.

17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.

17:12 Yenimahalle Belediyesi Özevler ve Varlık Mahalleri'nde İftar Sofraları Kurdu Yenimahalle Belediyesi, binlerce ilçe sakinini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Özevler ve Varlık Mahalleleri’nde düzenlenen iftar programına mahalleliler yoğun ilgi gösterdi.

11:13 Yenimahalle Belediyesi Özevler ve Varlık Mahalleri'nde İftar Sofraları Kurdu Yenimahalle Belediyesi, binlerce ilçe sakinini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Özevler ve Varlık Mahalleleri’nde düzenlenen iftar programına mahalleliler yoğun ilgi gösterdi.

10:04 Kartal Belediyesi Kadir Gecesi Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkram Etti Kartal Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği açık hava iftarlarına Kadir Gecesi’nde de devam ederken, camilerde ise vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

17:39 Edremit'te Birlik ve Beraberlik İftarı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

12:42 Yenimahalle Yahyalar Sakinleri Aynı Sofrada Buluştu Ramazanda her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı masalarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yahyalar Mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

10:24 Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartal Gözlemevi'nde Çocuklarla İftar Yaptı Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Kartal Gözlemevi’nde bulunan çocuklar için bir iftar yemeği organize etti. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftar yemeğinin ardından verilen Ramazan eğlencesini de çocuklarla birlikte takip etti.

11:19 Yenimahalle Belediyesi'nin İftarı Gazi Mahallesi'ndeydi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her gün bir mahalleye konuk olan Yaşar, Gazi Mahallesi sakinleriyle birlikte orucunu açtı.

11:12 Yenimahalle'de 500 Meyve Fidanı Toprakla Buluştu Yenimahalle Belediyesi, Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) iş birliğiyle Karacakaya’da meyve bahçesi oluşturdu.

13:02 Yenimahalle'de 23 Nisan Coşkusu Yenimahalle Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gün boyu devam etti. Sabah saatlerinde belediye ve Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başlayan kutlamalar, bir dizi etkinlikle tüm gün sürdü.

18:31 Kartal'da Dolu Dolu 23 Nisan Kutlaması Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü şerefine görkemli bir organizasyona imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal’ın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bu bayramı armağan etmesinin önemini, 102 yıl sonra bile minnetle hatırlıyoruz. Bugün coşkumuzu Kartal’da doyasıya yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi ki hep birlikteyiz, yaşasın 23 Nisan!” dedi.

15:36 23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı 23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı TOPLU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı.

13:35 23 Nisan Yenimahalle'de Coşkuyla Kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde, minik öğrencilerin katılımıyla Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başladı.

21:46 BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu Türkiye'nin 9 ayrı ilinde düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu Bölge Birinciliği Müsabakaları bugün tamamlandı ve TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belirlendi.

11:50 Yenimahalle'de Açık Hava Mahalle İftarları Sürüyor Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Serhat Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlenen mahalle iftarında binlerce mahalle sakini aynı sofrada oruç açtı.

10:45 İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu Yenimahalle Belediyesi, her gün farklı mahallelerde dev iftar sofrası kurarak ilçe sakinlerini aynı masa etrafında topluyor.

20:04 Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2) BAKAN KURUM, İFTAR PROGRAMINA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van merkezideki programının ardından kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Özalp ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

16:30 Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlattığı üreticilere gübre dağıtımında son töreni merkezde yaparak, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan üreticilere gübrelerini teslim etti.

12:46 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çift, balayı için Nevşehir'e gitti Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra...

10:40 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra balayı için Nevşehir'e yolcu edildi.

11:48 Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor" İstanbul'un 25 ilçesinde 15 ayda sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'ini ısırma vakası oluşturuyor.

11:33 Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor.

15:21 Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim... Son dakika haber: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da temel atma törenine katıldı -"İstanbulumuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir...

11:02 Kartal Belediyesinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne "Polis Haftası" ziyareti Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

08:59 GÜNDEM / 9 Nisan 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katılacak.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulunca düzenlenecek Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılarak "Atatürk'ü Anlamak" konulu dersi anlatacak.

13:28 Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte kan bağış kampanyasına katıldı.

13:42 Mobilya dükkanından 30 bin liralık hırsızlık kamerada Mobilya dükkanından 30 bin liralık hırsızlık kamerada Mobilya dükkanından 30 bin lira değerindeki iskele demirlerini çaldılar Maltepe'de bir mobilya dükkanından 30 bin lira değerindeki iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10:04 MEHMET MOĞULTAY'I ANLATAN BELGESELİN İLK GÖSTERİMİ KARTAL'DA YAPILDI ? Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın anısına hazırlanan 'Moğultay Belgeseli'nin ilk gösterimi Kartal'da yapıldı.

00:58 Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret Son dakika habere göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

18:45 Van Valisi Bilmez ve milletvekilleri, Bakan Kurum'u ziyaret etti Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti milletvekilleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

15:23 Son dakika haberleri... Kartal'da iş yerinin gizli bölümünde kumar oynayanlara polis baskını Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinin gizli bölümünde kumar oynayanlara polis baskını Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL ceza Kartal'da bir iş yerinde oluşturulan gizli bir bölümde kumar oynandığı tespit edildi.

14:43 KARTAL'DA KUMAR BASKINI KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.

13:46 Kartal'da kumar baskını KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.

09:47 3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu ? Bu yıl 3'üncüsü yapılan Ulusal Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

19:31 Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

10:48 Okul bahçelerindeki karlar temizlendi Kartal Belediyesi İstanbul genelinde dört gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı mesaisine okul bahçelerinde de devam etti.

21:39 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 16 ilde okullar tatil edildi Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı yoğunluğunu artırınca bazı illerde eğitime ara verildi. Bu iller arasında Trabzon, Ağrı, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Ordu, Hatay, Bitlis, Kastamonu, Muş, Mardin, Konya, Sinop, Samsun, Kahramanmaraş, Giresun, Adıyaman ve Rize yer aldı.

00:14 KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından araçlarıyla evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu.

12:26 İmamoğlu: Trafiği hafif görüp özel araçla sahaya çıkmayın İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp, özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.