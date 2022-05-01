Son Dakika Kartal Haberleri

- 12:39 Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı
Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.
- 11:42 Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, vatandaşlarla ve çalışanlarla bayramlaştı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı sonrası belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.
- Dün Dün 17:25 TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. son hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Uşak Spor ile 0-0 berabere kaldı.
- 01.05.2022 01 May 18:00 Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Menemen İlçeHakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Turgut, Suat GüzNasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Sabbah), Cisse, Ömer Şahbaş, Kerem Paykoç (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Oğuzhan Çapar, Sinan Akgöl, Toni Gomes (Dk.
- 30.04.2022 30 Nis 17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu
Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.
- 29.04.2022 29 Nis 17:12 Yenimahalle Belediyesi Özevler ve Varlık Mahalleri'nde İftar Sofraları Kurdu
Yenimahalle Belediyesi, binlerce ilçe sakinini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Özevler ve Varlık Mahalleleri’nde düzenlenen iftar programına mahalleliler yoğun ilgi gösterdi.
- 29.04.2022 29 Nis 11:13 Yenimahalle Belediyesi Özevler ve Varlık Mahalleri'nde İftar Sofraları Kurdu
Yenimahalle Belediyesi, binlerce ilçe sakinini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Özevler ve Varlık Mahalleleri’nde düzenlenen iftar programına mahalleliler yoğun ilgi gösterdi.
- 28.04.2022 28 Nis 10:04 Kartal Belediyesi Kadir Gecesi Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkram Etti
Kartal Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği açık hava iftarlarına Kadir Gecesi’nde de devam ederken, camilerde ise vatandaşlara lokma ikramında bulundu.
- 26.04.2022 26 Nis 17:39 Edremit'te Birlik ve Beraberlik İftarı
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
- 26.04.2022 26 Nis 12:42 Yenimahalle Yahyalar Sakinleri Aynı Sofrada Buluştu
Ramazanda her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı masalarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yahyalar Mahalle sakinlerini bir araya getirdi.
- 26.04.2022 26 Nis 10:24 Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartal Gözlemevi'nde Çocuklarla İftar Yaptı
Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Kartal Gözlemevi’nde bulunan çocuklar için bir iftar yemeği organize etti. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iftar yemeğinin ardından verilen Ramazan eğlencesini de çocuklarla birlikte takip etti.
- 25.04.2022 25 Nis 11:19 Yenimahalle Belediyesi'nin İftarı Gazi Mahallesi'ndeydi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her gün bir mahalleye konuk olan Yaşar, Gazi Mahallesi sakinleriyle birlikte orucunu açtı.
- 25.04.2022 25 Nis 11:12 Yenimahalle'de 500 Meyve Fidanı Toprakla Buluştu
Yenimahalle Belediyesi, Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) iş birliğiyle Karacakaya’da meyve bahçesi oluşturdu.
- 24.04.2022 24 Nis 18:04 TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Akhisarspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
- 24.04.2022 24 Nis 13:02 Yenimahalle'de 23 Nisan Coşkusu
Yenimahalle Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gün boyu devam etti. Sabah saatlerinde belediye ve Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başlayan kutlamalar, bir dizi etkinlikle tüm gün sürdü.
- 23.04.2022 23 Nis 18:31 Kartal'da Dolu Dolu 23 Nisan Kutlaması
Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü şerefine görkemli bir organizasyona imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal’ın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bu bayramı armağan etmesinin önemini, 102 yıl sonra bile minnetle hatırlıyoruz. Bugün coşkumuzu Kartal’da doyasıya yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi ki hep birlikteyiz, yaşasın 23 Nisan!” dedi.
- 23.04.2022 23 Nis 15:36 23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı
23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı TOPLU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı.
- 23.04.2022 23 Nis 13:35 23 Nisan Yenimahalle'de Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde, minik öğrencilerin katılımıyla Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başladı.
- 22.04.2022 22 Nis 21:46 BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu
Türkiye'nin 9 ayrı ilinde düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu Bölge Birinciliği Müsabakaları bugün tamamlandı ve TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belirlendi.
- 22.04.2022 22 Nis 11:50 Yenimahalle'de Açık Hava Mahalle İftarları Sürüyor
Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Serhat Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlenen mahalle iftarında binlerce mahalle sakini aynı sofrada oruç açtı.
- 20.04.2022 20 Nis 15:19 Başkan Ahmet Cin: "Şehit aileleri ve gaziler bu milletin bize emanetidir"
Pendik Belediyesi; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının onuruna iftar programı düzenledi.
- 18.04.2022 18 Nis 10:45 İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu
Yenimahalle Belediyesi, her gün farklı mahallelerde dev iftar sofrası kurarak ilçe sakinlerini aynı masa etrafında topluyor.
- 15.04.2022 15 Nis 20:04 Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi (2)
BAKAN KURUM, İFTAR PROGRAMINA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van merkezideki programının ardından kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Özalp ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.
- 15.04.2022 15 Nis 16:30 Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlattığı üreticilere gübre dağıtımında son töreni merkezde yaparak, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan üreticilere gübrelerini teslim etti.
- 14.04.2022 14 Nis 12:46 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi
Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çift, balayı için Nevşehir'e gitti Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra...
- 14.04.2022 14 Nis 10:40 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi
Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra balayı için Nevşehir'e yolcu edildi.
- 13.04.2022 13 Nis 18:46 TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.
- 13.04.2022 13 Nis 11:48 Sahipsiz köpeklerle ilgili "ihbar yağıyor"
İstanbul'un 25 ilçesinde 15 ayda sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'ini ısırma vakası oluşturuyor.
- 10.04.2022 10 Nis 14:13 Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta
Son dakika haberi: Talasgücü Belediyespor ligin son haftasında deplasmanda Yahyalısporu 4-1 mağlup etti.
- 10.04.2022 10 Nis 11:33 Yenimahalleliler iftar sofralarında buluşuyor
Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor.
- 09.04.2022 09 Nis 15:21 Son dakika gündem: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık"-Çevre, Şehircilik ve İklim...
Son dakika haber: Bakan Murat Kurum: "Orhantepe'mizde 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da temel atma törenine katıldı -"İstanbulumuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir...
- 09.04.2022 09 Nis 11:02 Kartal Belediyesinden İlçe Emniyet Müdürlüğüne "Polis Haftası" ziyareti
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
- 09.04.2022 09 Nis 08:59 GÜNDEM / 9 Nisan 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri İftar Programı'na katılacak.
- 08.04.2022 08 Nis 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulunca düzenlenecek Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katılarak "Atatürk'ü Anlamak" konulu dersi anlatacak.
- 06.04.2022 06 Nis 13:28 Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek
Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte kan bağış kampanyasına katıldı.
- 31.03.2022 31 Mar 13:42 Mobilya dükkanından 30 bin liralık hırsızlık kamerada
Mobilya dükkanından 30 bin liralık hırsızlık kamerada Mobilya dükkanından 30 bin lira değerindeki iskele demirlerini çaldılar Maltepe'de bir mobilya dükkanından 30 bin lira değerindeki iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 30.03.2022 30 Mar 17:05 TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
- 27.03.2022 27 Mar 10:04 MEHMET MOĞULTAY'I ANLATAN BELGESELİN İLK GÖSTERİMİ KARTAL'DA YAPILDI
? Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın anısına hazırlanan 'Moğultay Belgeseli'nin ilk gösterimi Kartal'da yapıldı.
- 26.03.2022 26 Mar 00:58 Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret
Son dakika habere göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
- 25.03.2022 25 Mar 18:45 Van Valisi Bilmez ve milletvekilleri, Bakan Kurum'u ziyaret etti
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti milletvekilleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
- 22.03.2022 22 Mar 15:23 Son dakika haberleri... Kartal'da iş yerinin gizli bölümünde kumar oynayanlara polis baskını
Son dakika haberi: Kartal'da iş yerinin gizli bölümünde kumar oynayanlara polis baskını Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL ceza Kartal'da bir iş yerinde oluşturulan gizli bir bölümde kumar oynandığı tespit edildi.
- 22.03.2022 22 Mar 14:43 KARTAL'DA KUMAR BASKINI
KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.
- 22.03.2022 22 Mar 13:46 Kartal'da kumar baskını
KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.
- 21.03.2022 21 Mar 09:47 3'üncü Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
? Bu yıl 3'üncüsü yapılan Ulusal Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
- 18.03.2022 18 Mar 19:31 Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
- 14.03.2022 14 Mar 10:48 Okul bahçelerindeki karlar temizlendi
Kartal Belediyesi İstanbul genelinde dört gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı mesaisine okul bahçelerinde de devam etti.
- 13.03.2022 13 Mar 21:39 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 16 ilde okullar tatil edildi
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı yoğunluğunu artırınca bazı illerde eğitime ara verildi. Bu iller arasında Trabzon, Ağrı, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Ordu, Hatay, Bitlis, Kastamonu, Muş, Mardin, Konya, Sinop, Samsun, Kahramanmaraş, Giresun, Adıyaman ve Rize yer aldı.
- 13.03.2022 13 Mar 00:14 KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI
İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından araçlarıyla evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu.
- 10.03.2022 10 Mar 12:26 İmamoğlu: Trafiği hafif görüp özel araçla sahaya çıkmayın
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp, özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.
- 10.03.2022 10 Mar 00:58 İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.