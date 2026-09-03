Bakan Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel\'i Bakanlık\'ta kabul etti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Bakanlık'ta kabul ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, paylaşımında, "İlçemizin çalışma hayatına ve sosyal güvenliğine dair konuları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.