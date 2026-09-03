Bakan Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'i Bakanlık'ta kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'i Bakanlık'ta kabul etti

Bakan Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel\'i Bakanlık\'ta kabul etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Bakanlık'ta kabul etti. Görüşmede ilçenin çalışma hayatı ve sosyal güvenliğine dair konular değerlendirildi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Bakanlık'ta kabul ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, paylaşımında, "İlçemizin çalışma hayatına ve sosyal güvenliğine dair konuları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Gökhan Yüksel, Vedat Işıkhan, Politika, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'i Bakanlık'ta kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi "Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi

17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
17:03
Gabriel Jesus’un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 17:31:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'i Bakanlık'ta kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement