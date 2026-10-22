Kartal'daki TAMP tatbikatında 7,5'lik deprem senaryosu test edildi - Son Dakika
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Kartal'daki TAMP tatbikatında 7,5'lik deprem senaryosu test edildi

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Kartal\'daki TAMP tatbikatında 7,5\'lik deprem senaryosu test edildi
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Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılan TAMP tatbikatında, Adalar merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu test edildi. Yaklaşık iki saat süren ve 39 ilçe belediyesinin katıldığı çalışmada tespit edilen eksiklikler için talimat verildi.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TAMP tatbikatında, olası Marmara depremine karşı kurumların müdahale süreçleri ve iletişim kapasitesi değerlendirildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmada, tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik talimatlar verildi.

Afet öncesi hazırlık kültürünü yaygınlaştırmak ve Ulusal Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) yerel düzeydeki operasyonel gücünü test etmek amacıyla hayata geçirilen tatbikat; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik illerini kapsadı. İstanbul'un 39 ilçe belediyesinin de dahil olduğu bu kritik tatbikata, Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ev sahipliği yaptı.

AFETLERE KARŞI GÜÇLÜ KOORDİNASYON

İstanbul Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü'nün yönettiği tatbikata; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra ilçedeki mülki idare amirleri ve yerel yönetim yetkilileri katıldı. İlçede faaliyet gösteren tüm kamu kurum ile kuruluşlarının yöneticilerinin katılım sağladığı bu süreç, kurumlar arası entegrasyonun ve ortak hareket kabiliyetinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

MASA BAŞINDA GERÇEKÇİ SENARYO VE CANLI BAĞLANTILAR

Tatbikatın senaryosu gereği, Marmara Denizi içerisinde Adalar merkezli 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği varsayıldı. Senaryonun başladığı andan itibaren bölgedeki tüm kurumlar alarm durumuna geçerek kriz masasını aktif hale getirdi. İstanbul Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü'nün sevk ve idaresinde yürütülen masa başı tatbikatında, İstanbul'un 39 ilçe belediyesi ve ilgili farklı illerle anlık canlı bağlantılar kuruldu. Canlı bağlantı noktaları, kendi bölgelerindeki saha durumlarını, olası hasar ve risk analizi bilgilerini, lojistik imkanları ve anlık veri akışını merkezle paylaştı. Bu sayede, olası bir afet anında kurumlar arası iletişim kanallarının ne kadar sağlıklı çalıştığı ve olası koordinasyon aksaklıklarının önceden nasıl giderilebileceği test edildi.

EKSİKLER TESPİT EDİLDİ, TALİMATLAR VERİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren kapsamlı tatbikatın ardından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tatbikat boyunca tespit edilen aksaklıklar, iletişimdeki kopukluklar ve geliştirilmesi gereken operasyonel yönler masaya yatırıldı. Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesi ve kurumların olası bir gerçek afet durumuna karşı reflekslerini en üst seviyede tutması için bir sonraki tatbikatlara yönelik gerekli düzeltme talimatlarını verdi.

Kaynak: ANKA
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