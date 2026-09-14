Kartal'da kırtasiyelere denetim, 20 mahallede okul çevreleri kontrol edildi - Son Dakika
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Kartal'da kırtasiyelere denetim, 20 mahallede okul çevreleri kontrol edildi

Kartal\'da kırtasiyelere denetim, 20 mahallede okul çevreleri kontrol edildi
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Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ilçedeki kırtasiyelerde sağlık uygunluğu, fiyat etiketi ve çalışma ruhsatı denetimlerini artırdı. 20 mahallede okul çevrelerindeki işletmelerde yapılan kontrollerde eksiklik tespit edilenlere uyarı yapıldı.

?(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe genelindeki kırtasiyelerde sağlık uygunluğu, fiyat etiketi ve çalışma ruhsatlarına yönelik denetimlerini artırdı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kartal Zabıtası, öğrenci ve velilerin yoğunluk oluşturduğu kırtasiyelerde denetim çalışmalarını hızlandırdı.

İlçedeki 20 mahallede, özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde; satılan ürünlerin mevzuata uygunluğu, fiyat etiketleri, ürün güvenlik belgeleri ve çalışma ruhsatları incelendi. Ekipler, denetimlerde tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi yönünde işletmelere uyarılarda bulundu.

? Eğitim döneminin sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlaması için saha çalışmalarının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

?"Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde zabıta ekiplerimiz, ilçemizde faaliyet gösteren kırtasiyelerde denetimlerini gerçekleştirdi. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla ürünlerin uygunluk belgeleri, fiyat etiketleri ve satış koşulları titizlikle kontrol edildi. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitimlerine devam edebilmeleri için denetimlerimizi okul kantinleri başta olmak üzere ilgili satış noktalarında sürdüreceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, onların yolunu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimize ve her zaman en büyük destekçileri olan velilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da kırtasiyelere denetim, 20 mahallede okul çevreleri kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da kırtasiyelere denetim, 20 mahallede okul çevreleri kontrol edildi - Son Dakika
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