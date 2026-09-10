Uşak Valisi Kartal, merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Valisi Kartal, merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Uşak Valisi Kartal, merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentte görev yapan merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Görüşmede muhtarların talep ve önerileri dinlendi, köylerdeki çalışmalar ile hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için yapılabilecekler ele alındı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentte görev yapan merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada muhtarlarla sohbet eden Vali Kartal, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak muhtarların ilettiği talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Vali Kartal, sahip oldukları bilgi, birikim ve saha tecrübesinin yerel hizmetlerin planlanması ve vatandaşların ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Vali Kartal, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki güçlü iletişim ve koordinasyonun hizmetlerin vatandaşlara zamanında ulaştırılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarla yakın iletişim içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Kartal, köylerin ihtiyaçlarının imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturulması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uşak Valiliği, Kartal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uşak Valisi Kartal, merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:17:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Uşak Valisi Kartal, merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement