Kartal\'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü pikaba iki kez çarptı, uyaran şoförün üzerine otomobili sürüp kaçtı

Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, çarptığı pikabın sürücüsünün uyarılarına rağmen aracından inmedi. Bir süre sonra aynı araca yeniden çarpan sürücü, diğer sürücünün üzerine otomobili sürerek kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEFALARCA UYARILDI, ARAÇTAN İNMEDİ

Olay, D-100 Karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, seyir halindeki pikaba çarptı. Kazanın ardından aracına çarpılan sürücü, pikaptan inerek diğer sürücünün yanına gitti. Diğer sürücüyü aracından indirmek isteyen kişi, defalarca uyarıda bulunmasına rağmen sonuç alamadı. Çarpan sürücü ise otomobilinden inmedi. Bir süre sonra otomobilini hareket ettiren sürücü, aynı araca yeniden çarptı. Ardından otomobilini sürücünün üzerine doğru süren şüpheli, gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Pikap sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün diğer otomobilin yanına gelerek kapıdan aracın içindeki kişiye seslendiği, ancak sürücünün araçtan inmediği görüldü. Bir süre sonra otomobilini yeniden hareket ettiren kişinin aynı araca yeniden çarptığı, ardından otomobilini üzerine sürdüğü sürücünün ise kendisini kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.