Kuyumcu soyguncusunu hayal kırıklığı bekliyordu: Altın sandığı 200 yüzük vitrin için yapılmış plastik demo çıktı - Son Dakika
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Kuyumcu soyguncusunu hayal kırıklığı bekliyordu: Altın sandığı 200 yüzük vitrin için yapılmış plastik demo çıktı

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Kuyumcu soyguncusunu hayal kırıklığı bekliyordu: Altın sandığı 200 yüzük vitrin için yapılmış plastik demo çıktı
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Kuyumcu soyguncusunu hayal kırıklığı bekliyordu: Altın sandığı 200 yüzük vitrin için yapılmış plastik demo çıktı
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Kartal Orhantepe'de kepenk kumandasının şifresini kopyalayıp gece yarısından sonra kuyumcuya giren Moldova uyruklu N.M., vitrindeki 200 yüzükle birlikte 3 altın küpe ve 3 bileziği alıp kaçtı. Yüzüklerin, iş yeri sahibinin önlem olarak koyduğu plastik demolar olduğu anlaşıldı. Kamera kayıtlarından izi sürülen şüpheli, bir gün sonra yurt dışına uçmak üzereyken Sabiha Gökçen'de yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Kartal'da kepenk sisteminin kumanda şifresini kopyalayarak girdiği kuyumcudan hırsızlık yapan Moldova uyruklu şüpheli, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık sırasında çaldığı 200 adet altın yüzüğün, vitrinde durması için plastikten yapılan demo yüzükler olduğu öğrenildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Kartal, Orhantepe mahallesinde 4 Kasım'da meydana gelen olayda, gece yarısından sonra kuyumcuya giren bir hırsız vitrinde bulunan 200 adet yüzük, 3 altın küpe ve 3 adet bileziği çalarak kaçtı. İş yeri sahibinin haber vermesiyle başlatılan çalışmada hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin iş yerinin kepenk sisteminin uzaktan kumandası şifresini kopyaladığı ve sayede rahatlıkla içeri girdiği görüldü. Görüntülerde vitrinde bulunan ziynet eşyalarını alan şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

ÇALDIĞI 200 YÜZÜK SAHTE ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kuyumcudan çalınan 200 adet altın görünümlü yüzüğün, iş yeri sahibi tarafından hırsızlara önlem olarak konan plastikten yapılan demo yüzükler olduğu belirlendi. İş yeri sahibi çalınan 3 altın küpe ve 3 adet bileziğin gerçek olduğunu toplamda zararının yaklaşık 150 bin lira olduğunu söyledi.

BİR GÜN SONRA HAVALİMANINDA YAKALANDI

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin bir gün sonra uçak bileti alarak Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Havalimanında önlem alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

TURİST OLARAK GELMİŞ, TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Moldova uyruklu N.M.(32)'in 7 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye turist olarak giriş yaptığı tespit edildi. Hırsızlık yapmak amacıyla İstanbul'a geldiği belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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