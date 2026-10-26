Şırnak Güçlükonak'ta petrol sahasında üzerine malzeme devrilen işçi Kartal öldü - Son Dakika
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Şırnak Güçlükonak'ta petrol sahasında üzerine malzeme devrilen işçi Kartal öldü

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Şırnak Güçlükonak\'ta petrol sahasında üzerine malzeme devrilen işçi Kartal öldü
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında dün akşam üzerine malzeme devrilen taşeron firma işçisi Sözdar Kartal hayatını kaybetti. Kartal'ın cenazesi Batman'ın Kozluk ilçesi Yanıkkaya köyünde toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı bölgesinde petrol arama sahasında üzerine malzeme devrilen taşeron firma işçisi Sözdar Kartal yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı Ağaçyurdu köyü mevkisindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hizmet veren yüklenici firmaya ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Sözdar Kartal'ın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle malzeme devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından araçla belirli bir noktaya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Kartal'ın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Gabar DağıGüçlükonak3. SayfaKozlukBatmanKartalŞırnakGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Güçlükonak'ta petrol sahasında üzerine malzeme devrilen işçi Kartal öldü - Son Dakika
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