Şırnak Güçlükonak\'ta petrol sahasında üzerine malzeme devrilen işçi Kartal öldü

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı bölgesinde petrol arama sahasında üzerine malzeme devrilen taşeron firma işçisi Sözdar Kartal yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı Ağaçyurdu köyü mevkisindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hizmet veren yüklenici firmaya ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Sözdar Kartal'ın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle malzeme devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından araçla belirli bir noktaya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Kartal'ın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.